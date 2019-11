Robert Moreno contesta a Luis Enrique: "Si yo no hubiese seguido, habría otro seleccionador"

El exentrenador catalán dio su versión de lo ocurrido en la ruptura con Lucho en el banquillo de España.

Robert Moreno citó a los medios a una comparecencia pública para responder a Luis Enrique tras su rueda de prensa como nuevo seleccionador español en el que aseguraba que "la deslealtad y ambición desmedida" había sido la principal causa de la ruptura profesional entre ambos.

Esto es lo que dijo Robert Moreno en su alocución ante la prensa:

"Es un momento muy desagradable, no es lo que quería"

"Si entrase en rueda de prensa acabaré con reproches. Ayer se me atacó de forma personal y se me acusó de algo que no soy"

"Tras la renuncia de Luis Enrique, el presidente de la Federación nos reunió a mí y al staff para decirme que el proyecto era mío. Se le pidió permiso a Luis Enrique a través de Joaquín Valdés"

"Si yo no hubiese seguido, habría otro seleccionador. No se le escapa a nadie"

"Luis Enrique me dijo que estaba orgulloso de mí, que el trabajo era bueno"

"Durante la reunión con Luis Enrique, me pareció correcto decirle que quería seguir. Ahí me dijo que contaba con todos menos conmigo y me quedé en shock"

"Yo detecto que Luis Enrique quiere volver e intenté demostrar que quiero ser fiel. Le dije a la Federación que quería hacer un paso al lado"

"Ahora continúo con mi carrera de primer entrenador"

"Soy el primero que se alegra de su vuelta"

"No sé por qué Luis no quiere que siga con él. No me quedó claro. Me acusó de dos cosas que no soy"