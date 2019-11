Robert Lewandowski, una fiera del área: "Lo confieso, soy adicto a convertir goles"

El ex compañero de Arturo Vidal convirtió un póker récord en el 6-0 del Bayern Munich ante Estrella Roja y ya llegó a los 31 gritos en la temporada.

Este martes, Bayern Munich logró la clasificación a los octavos de final de la tras golear como visitante por 6-0 a . Y la gran figura fue el delantero Robert Lewandowski, quien se despachó un póker en apenas 15 minutos (todos entre el minuto 53 y el 68).

De esta manera, el ex compañero de Arturo Vidal igualó un récord que ostentaba hasta el momento solo Lionel Messi: es el segundo jugador con más de un partido en el que anota cuatro goles, después del astro argentino del . El capitán de la Albiceleste los hizo ante (4) y (5), mientras que el internacional polaco lo había hecho ante el (4) jugando para el .

Además, con estas conquistas, Lewandowski se convierte en el máximo goleador de la historia del los bávaros en el certamen, con 46 goles. También llegó a los 31 gritos en la temporada en apenas 26 partidos jugados (16 en , uno en la , 8 en Champions y 6 en Eliminatorias para la 2020).

De hecho, lleva 27 goles en los 20 partidos que ha disputado este curso y, desde su llegada a la Liga germana, el futbolista grabó su nombre 218 veces, lo que lo ubica en el cuarto lugar en la clasificación histórica de máximos artilleros de la competencia tras Jupp Heynckes (220), Klaus Fischer, con 268, y Gerd Müller, quien lidera con 365.

El artículo sigue a continuación

Y tras su nueva noche de gloria, 'Lewi' utilizó sus redes sociales para escribir un mensaje que se viralizó inmediatamente entre los fanáticos del fútbol. "Lo tengo que confesar... Soy adicto a convertir goles", escribió el polaco en su cuenta de Twitter.

I have to confess....I am addicted to scoring goals 😁⚽⚽⚽⚽ @FCBayern — Robert Lewandowski (@lewy_official) November 26, 2019

Por otro lado, también habló para los micrófonos de Sky Sport tras el partido y dio sus impresiones tras el triunfo. "Lo más importante es que jugamos bien, defensiva y ofensivamente, nos divertimos, no importa quién juegue, seguimos nuestro plan. También me pongo contento si no anoto y el equipo gana".

Con el primer puesto del Grupo B asegurado, el Bayern enfrentará al de José Mourinho en su último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones.