Robert Lewandowski: "Creo que ya puedo invitar a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo a mi mesa"

El delantero polaco saca pecho en tono de broma después de consagrarse en The Best como el mejor del mundo.

Robert Lewandowski, que hace pocos días se proclamó como ganador de The Best al mejor jugador del mundo por delante de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, concedió una entrevista a 'France Football' en la que se refirió tanto al rosarino como al portugués y tocó otras cuestiones como su fichaje fallido por el .

The Best

"Messi y Ronaldo se han sentado en la misma mesa en lo más alto durante mucho tiempo y eso es lo que les hace incomparables así que para responder a la pregunta, no puedo imaginarme junto a ellos, en este aspecto. Si tomas mis números de esta temporada y de las anteriores creo que rendí bastante bien en cuanto a goles anotados pero no sé si estoy en la misma mesa que ellos, si acaso creo que puedo invitarles a la mía (risas)".

Referentes

"No fueron jugadores polacos, los que más admiré fueron Alessandro Del Piero y Thierry Henry, incluso Roberto Baggio, al que vi jugar cuando era muy joven. Pero los que me hicieron soñar de verdad, más que los grandes nombres, fueron los grandes estadios y sus atmósferas".

Aprendizaje

"Tengo un deseo constante de progresar y eso es incluso más importante que otra cosa porque mi tiempo en el fútbol es limitado; evidentemente, el progreso no es instantáneo así que cuando repites cada día lo mismo es cuando puedes medir, al cabo de varios meses, la mejora. El problema es que mucha gente quiere ver resultados al trabajo individual de forma inmediata, la paciencia es un valor importante tanto en el fútbol como en la vida".

Fichaje frustrado por el United

"Tras mi segundo año e Dortmund tuve una conversación con sir Alex Ferguson, que me planteó ir a Manchester y tuve mucho interés en ello. Incluso puedo decir que estaba preparado para ello pero el Dortmund no me permitió salir. No me molestó porque las cosas estaban yendo bien en el Borussia".