Robbie Robinson rompe el silencio tras su fallido paso por La Roja: "Creo que hice lo correcto"

En septiembre de 2021, Robbie Robinson fue convocado por Martín Lasarte para la triple fecha de las Eliminatorias sudamericanas ante Brasil, Ecuador y Colombia, pero su estreno en la Selección chilena nunca llegó a gestarse.

El delantero estadounidense-chileno que milita en el Inter Miami, cuadro franquicia de la Major League Soccer, propiedad de David Beckham, concentró algunos días con La Roja pero tomó la decisión de abandonar Juan Pinto Durán debido a "razones personales", según informó la ANFP en aquel momento.

“La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el jugador Robbie Robinson fue liberado de la convocatoria de la selección chilena que se prepara para los partidos clasificatorios ante las selecciones de Brasil, Ecuador y Colombia. La decisión fue adoptada debido a razones personales del deportista”, fue el comunicado del organismo.

Y esta jornada, el nacido en Camden rompió el silencio y defendió la determinación de no defender al combinado nacional.

“Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre, así que creo que hice lo correcto”, sostuvo el atacante de 23 años, en una entrevista concedida a Miami Total Futbol.

Finalmente, el ex Charleston Battery se refirió a los ataques que sufrió en redes sociales por parte de los fanáticos luego de marginarse de la convocatoria a menos de 24 horas de enfrentar a la Canarinha.

"Realmente no lo esperaba, pero nunca había estado en ese tipo de ambiente. Tienes que tomarlo como un cumplido casi por este odio, porque realmente te quieren", cerró.