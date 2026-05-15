Rob Dieperink detenido en Londres; la FIFA retira al árbitro del Mundial

Rob Dieperink fue detenido tras el partido de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina, sospechoso de tres delitos, incluido abuso sexual a un menor. La policía londinense desestimó los cargos por falta de pruebas.

Dieperink actuó como VAR el 9 de abril en el duelo de cuartos entre el Crystal Palace y la Fiorentina. Según The Sun, «un árbitro de la UEFA» contactó en el hotel con un joven de 17 años, intentó llevarlo a su habitación y hubo contacto físico no consentido.

Durante el encuentro, el joven denunció los hechos a la policía. Al volver al hotel, Dieperink fue detenido ante otros funcionarios de la UEFA, interrogado y puesto en libertad mientras avanzaba la investigación.

Según De Telegraaf, que revisó el expediente, la policía retiró enseguida dos cargos: comunicación sexual con menor y posesión de imágenes de abuso infantil. La tercera acusación, de agresión sexual, también se desestimó por falta de pruebas.

Dieperink cooperó desde el principio y entregó su teléfono y portátil a las autoridades. La KNVB lo mantuvo arbitrando en los Países Bajos.

A nivel internacional, el caso afecta gravemente a Dieperink. La FIFA decidió no incluirlo —suele ser el VAR habitual del árbitro Danny Makkelie— en la lista de árbitros para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, pues solo quiere árbitros con conducta intachable. Finalmente, el francés Willy Delajod fue añadido como VAR suplente.

Un portavoz de la KNVB subrayó que las denuncias de conducta inapropiada siempre se toman en serio. «Rob Dieperink ha cooperado plenamente desde el primer momento y ha sido totalmente transparente con la KNVB. Con la información disponible, no vemos motivos para no designarlo para los partidos de la liga neerlandesa», afirmó la federación.

Dieperink, en declaraciones a De Telegraaf, afirmó: «Me entristece haber sido acusado injustamente. Las acusaciones se han refutado y el caso se archivó tras una investigación exhaustiva. Lamento que la FIFA haya decidido no incluirme en el Mundial».