River sigue festejando: Quintero y Ponzio recibieron el alta médica

El colombiano y el capitán fueron la mejor noticia en el entrenamiento del miércoles por la mañana. ¿Cuándo volverán a jugar?

Horas después de la gran victoria que consiguió River sobre Boca en el primer partido por las semifinales de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo recibió otras dos muy buenas noticias de cara a lo que viene.

Tras entrenarse el entrenamiento matutino del miércoles, Juan Fernando Quintero y Leonardo Ponzio recibieron el alta médica definitiva tras recuperarse de sus respectivas lesiones que los mantuvieron alejados de las canchas en los últimos meses.

El colombiano se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a mediados de marzo -en un partido como local ante Independiente, por la Superliga-, fue intervenido unos días después y, tras una extensa rehabilitación dividida en varias etapas, está listo para reaparecer. "Si Juanfer sigue así, va a tener más chances para la revancha", había avisado el Muñeco hace menos de una semana.

Por su parte, Ponzio jugó por última vez el 30 de julio, cuando River enfrentó a Cruzeiro en Belo Horizonte por la vuelta de los octavos de final. El capitán duró solo un tiempo y fue reemplazado por Exequiel Palacios antes del inicio del complemento. Dos semanas antes, había tenido que salir a los 17 minutos de la primera etapa en el encuentro ante Gimnasia de Mendoza por Copa , tras una molestia en el aductor derecho que se le produjo tras exigirse al ir a disputar una pelota en un anticipo. Tres días más tarde apareció el único parte médico que informaba apenas una moletia muscular en el mencionado músculo. Luego de más de dos meses, el León también podrá volver a ser tenido en cuenta.

No obstante, la idea de Gallardo y su cuerpo médico es no apurar el retorno de ambos futbolistas, a quienes les falta ritmo futbolístico, por lo que es probable que no formen parte de la lista de concentrados para el choque del domingo, como local, frente a Patronato. ¿Reaparecerán en el choque por cuartos de final de la del próximo viernes 11 de octubre?