River - Independiente, por la Copa Maradona: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

Tras la estrepitosa caída ante Palmeiras, el Millonario se juega el pase a la final en el plano local en otro clásico, esta vez con el Rojo.

Pocos hubiesen imaginado hace una semana que River se encontraría en esta situación. Tenía una serie difícil, por supuesto, pero el 3-0 que le propinó Palmeiras dejó al Millonario muy mal parado y con una tarea titánica por delante: lograr una hazaña Sao Paulo para lograr meterse en la final de la Copa Libertadores . Y en el medio, para colmo, deberá definir su suerte en el plano local ante Independiente.

Los de Núñez recibirán en el Florencio Sola a Independiente, que ya no juega por nada, con la obligación de sumar de a tres si quiere sacar el pasaje para el encuentro definitorio de la Copa Maradona a disputarse en San Juan. Sin embargo, no dependen de sí mismos y deberán mirar lo que suceda en el cruce entre Boca y Argentinos : necesitará que el Bicho le dé una mano con un resultado o, al menos, con algunos goles.

LA FORMACIÓN DE RIVER

La buena noticia para Marcelo Gallardo es que Fabrizio Angileri recibió el alta médica y ya pudo entrenarse junto con sus compañeros. La recuperación del desgarro, sin embargo, fue en tiempo récord y la incóngita es si está para sumar minutos o si todavía no está al cien por ciento. ¿El resto? Todos disponibles, con hisopados negativos incluidos.

ℹ [Parte médico] Todos los hisopados realizados hoy al plantel y cuerpo técnico dieron resultado negativo. pic.twitter.com/N4l6YP5kje — (@RiverPlate) January 7, 2021

"Vamos a tener que tener una noche épica", advirtió el Muñeco luego de la goleada en el Libertadores de América. Semejante frase tal vez funcione como una declaración de principios: si el equipo deberá jugar el partido perfecto, difícilmente el DT arriesgue a alguien ante el Rojo. Sin embargo, puede haber algunos nombres importantes, como el de Jorge Carrascal , que no podrá jugar la vuelta en el Allianz Parque por la expulsión, o el de Robert Rojas , que viene de dos partidos flojos y podría perder el puesto ante Paulo Díaz.

LA FORMACIÓN DE INDEPENDIENTE

En Avellaneda, las cosas no andan tan bien: Independiente quedó eliminado de la y se quedó sin chances en la Copa Maradona. Por eso, la dirigencia le comunicó que no no iba a renovarle le contrato a Lucas Pusineri -se le venció en diciembre-, por lo el entrenador tomó la decisión de no dirigir ante River. De esta manera, será Fernando Berón, DT de la Reserva, quien se hará cargo del plantel para la última fecha del torneo local.

En cuanto al once, todo es una incógnita. En las últimas horas, Hernández sufrió una tendinitis que lo marginará del encuentro, quien se sumó a los desgarrados Lucas González y Andrés Roa. Además, tampoco podrá contar con el suspendido Alan Franco. Así, habrá que esperar para ver quiénes saltarán al campo de juego de la mano del nuevo entrenador. ¿Habrá muchos juveniles? Posiblemente, ya que era la idea original de Pusineri: Sosa; Bustos, Barreto, Costa, Ortega; Blanco, Lucas Romero, Soñora; Braian Martínez, Silvio Romero, Velasco.

DÍA, HORARIO, LOCALÍA Y ÁRBITRO

Como River estaba haciendo de local en el Libertadores de América, se decidió cambiar la sede del encuentro al Florencio Sola. El partido será el próximo sábado 9 de enero, desde las 21:30, con el arbitraje de Diego Abal.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por TNT Sports, disponible en los sistemas básicos del cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).