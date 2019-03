Rivaldo culpa a Florentino y abre la puerta al regreso de Mourinho

Considera que Zidane "no volverá" y ve más fácil "el regreso de Mourinho"

Rivaldo lo tiene claro. El ganador del Balón de Oro en 1999 compartió sus impresiones durante su espacio en Betfair, para hablar sobre la actualidad del mundo del fútbol. El ex del Barcelona tuvo a bien analizar la crisis actual del Real Madrid y señala a a los que considera los culpables del caos en la Casa Blanca. En opinión de Rivaldo, Florentino Pérez es el culpable del delicado escenario que tiene por delante el Madrid, que se ha quedado sin Liga, sin Copa y sin Champions.

Para el brasileño "el presidente es el primero que tiene la culpa. Es el presidente. Zidane no está como entrenador, Cristiano ha salido. La salida de Zidane se produjo porque sabía que Cristiano se iba a marchar y el presidente ha cambiado algunas cosas. Zidane salió porque ya lo sabía. Zidane era un entrenador que le gustaba ganar títulos y viendo estos movimientos sabía que no conseguiría éxito”, sentenció Rivaldo.

Con Cristiano, el Madrid no estaría en esta situación. Eso dice Rivaldo, que comenta: "No sé por qué ha salido. El Madrid podría haberse quedado con Cristiano Ronaldo. Para el fútbol español habría sido muy bueno. Hablando de Messi y Cristiano era bueno para el futbol español. Si Cristiano Ronaldo estuviera en el Madrid, no estaría pasando lo que le que está pasando”

Acerca de una posible limpia en el vestuario blanco de cara a la próxima temporada, explicó que "siempre que viene un nuevo entrenador, hay jugadores que salen y hay que fichar. Es normal. Sea Zidane o Mourinho". Sobre el próximo inquilino del banquillo madridista, Rivaldo cree que “Zidane no volverá. Salir y luego volver… no es un buen momento. Es más posible que José Mourinho vuelva al Real Madrid”, dijo el ex azulgrana.