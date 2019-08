Rivaldo: “Creo que Neymar dejará el PSG antes de que se cierre el mercado”

El ex del Barcelona cree que su compatriota acabará consiguiendo cambiar de aires.

Rivaldo ha analizado la actualidad del mundo del fútbol en este verano que está marcado por los rumores y los fichajes, especialmente, ante la posibilidad de que Neymar abandone el y pudiera volver al .

"Conozco esos rumores, pero estoy convencido de que llegará una buena oferta por Neymar antes de que se cierre el mercado. Supongo que Neymar y sus agentes están tratando de encontrar una solución para evitar quedarse otra temporada en París y que el club no querrá retenerlo en la situación actual. Neymar ya ha dejado claro que no es feliz y el PSG parece dispuesto a negociar por él si llega una oferta justa, así que quizá llegue una propuesta que el PSG acepte y acabe en otro gran club europeo”, comentó a Betfair.

La mejoría de Diego Costa: “Ese póquer puede ser crucial para su confianza, aun incluso después de que lo expulsaran en el derbi. Me gusta como jugador, es un matador en los metros finales. Creo que está listo para una buena temporada… si es capaz de controlar sus nervios. La temporada pasada no le fue demasiado bien con varias lesiones y sanciones que ensuciaron su actuación”.

La mala pretemporada del : “No es el mejor comienzo para un club que ha hecho buenos fichajes, que ha visto como Zidane ha vuelto… no, no es una buena señal. Pero es demasiado pronto para asustarse. Eso sí, el Real Madrid necesita darle la vuelta a la situación cuanto antes para no trasladar todo ese mal rollo al inicio de y de las otras competiciones”.

Aún faltan detalles al Madrid: “La ausencia de Casemiro no explica la mala pretemporada del Real Madrid, pero con él, el equipo mejorará pero pese a los malos resultados, el Real Madrid tiene una fuerte plantilla y no estoy tan convencido de que se necesiten estos refuerzos”.