Rivaldo avisa a Koeman: “Luis Suárez tiene todo el derecho a quedarse en el Barcelona”

Rivaldo, leyenda azulgrana, advierte a Koeman sobre Suárez al que respalda tras sus grandes temporadas como culé. También habla de Griezmann y Fati.

Rivaldo, leyenda del FC y embajador de Betfair, avisó al FC Barcelona y a Ronald Koeman de que, pese a que no cuenten con Luis Suárez, el delantero uruguayo se ha ganado el derecho a agotar su último año de contrato con los culés y permanecer en la disciplina azulgrana.

“Aparentemente Suárez no se va a mover del Barcelona ni se irá a la . Y a mí me parece bien, porque Suárez se ha ganado el derecho a continuar, aun incluso después de que el entrenador le dijera que no cuenta con él. Tiene contrato, es un gran jugador y no podemos olvidar que es el tercer máximo goleador en su historia, así que me parece normal su postura”, empezó a valorar Rivaldo, Balón de Oro en 1999 en declaraciones a Betfair.

Rivaldo también sugirió que Ronald Koeman debería dosificar los esfuerzos de Messi y Suárez. “Los dos están por encima de los 33 años. Por eso creo que Koeman debería cuidar más que nunca su estado físico, dosificarlos para que lleguen bien a los momentos de la temporada”, insistió el embajador de Betfair.

“Griezmann y Fati deberán asumir más responsabilidad”

Eso, en opinión de Rivaldo, coloca en el foco sobre otras estrellas culés como Ansu Fati o Griezmann, a los que de nuevo conmina a que den un paso al frente y asuman su responsabilidad como líderes alternativos en el Barcelona. “Si Koeman dosifica más a Suárez y Messi, otros jugadores como Ansu Fati o Griezmann podrían tener más galones. Creo que sería una transición perfecta para el momento en el que Messi y Suárez se marchen”, valoró.

“Claro que los dos deben responder a Koeman, porque si no el entrenador tendrá que tirar de veteranos más de lo que seguramente quiera. Al fin y al cabo, la vida para un entrenador son los resultados”, añadió el embajador de Betfair.