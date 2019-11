Riquelme y las elecciones de Boca: "Si hay unidad puedo pensar hasta en ser presidente".

Román llamó a la unión de toda la dirigencia y avisó que, si no sucede, no jugará en los comicios: "Nunca voy a ser oficialista, ni opositor".

Juan Román Riquelme parece tener la llave de las elecciones de Boca. Por eso, todos los candidatos que se postularán el 8 de diciembre intentaron seducir al ídolo para que se sumara a su lista. Incluso, en las últimas semanas algunos medios hasta llegaron a dar por confirmado que el Diez formaría parte de la lista oficialista que encabezará Cristian Gribaudo. Sin embargo, el propio Román se encargó de desmentir todas las versiones y avisó: "Me pone contento que quieran contar conmigo, pero yo no soy el caballito de batalla ni el as bajo la manga de ninguno. Nunca voy a ser oficialista ni opositor, yo soy de los hinchas".

De esta manera, en diálogo con Fox Sports, Román dejó en claro que no formará parte de ninguna de las listas, pero hizo un llamado a la unidad de toda la dirigencia: "Es el momento de dejen de pelearse por el poder, que dejen las diferencias, los intereses, tenemos que estar todos juntos si queremos al club de verdad. Todos dicen siempre que el club está por encima de todo, es momento de demostrarlo". Y avisó: "Si me llaman, los voy a atender a todos. ¿Si me dicen que para que haya unidad tengo que estar yo? Yo siempre voy a estar a disposición de mi club. Si hay unión yo puedo pensar hasta en ser presidente".

En ese sentido, Riquelme dejó en claro que todos los actuales candidatos ya fueron en algún momento parte del mismo espacio político dentro del club: "Creo que podemos estar todos juntos, porque ya lo estuvieron. Angelici es oficialismo. Beraldi, ¿con quién estuvo? Con Macri, el oficialismo, Royco Ferrari hasta hace unos meses era oficialismo. ¿Ameal, de quién fue vice? Pompilio. Estuvo en el oficialismo. Estuvieron todos juntos".