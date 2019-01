Riquelme tiene ofertas y se iría de Bolívar

El delantero argentino admitió que hay clubes que lo quieren y que en estos días definirá si se queda en Bolivia o marcha al exterior.

Bolívar puede perder este año a uno de sus mejores jugadores de la pasada temporada. Marcos Riquelme tiene ofertas de clubes del exterior y estos serían sus últimos días en caso de que el club decida cederlo en préstamo a otra institución.

El delantero argentino se sumó al trabajo del primer plantel celeste y admitió que hay interés de otros clubes por contar con sus goles, pero decidió estar en el primer día de entrenamiento porque tiene contrato por un año más en el club.

“Están en conversación mi representante con los dirigentes, pero como lo dije, tengo que presentarme a entrenar porque sigo siendo jugador de Bolívar y tengo contrato, hasta que no me digan que me tengo que ir o me tengo que quedar, así dice mi contrato y debo respetarlo”, dijo Riquelme antes del inicio del trabajo de este viernes en la zona de Huajchilla.

Riquelme, que el año pasado fue uno de los máximos goleadores de la temporada con 26 anotaciones, esperará estos días para conocer su futuro ya que quiere ponerse bien físicamente para afrontar con todo la temporada 2019.