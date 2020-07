Rio Ferdinand quiere ver a Raúl Jiménez en el Manchester United

El legendario defensor se deshizo en elogios para el atacante mexicano.

Según pudo saber Goal desde hace unos meses, uno de los clubes que monitorea a Raúl Jiménez es el . Los de Old Trafford buscarían un centro delantero para redondear su explosiva ofensiva, sonando el nombre del delantero mexicano como posibilidad.

Rio Ferdinand representa uno de los defensas leyenda de los Red Devils, marcando una época bajo la tutela de Sir Alex Ferguson. El exseleccionado inglés platicó con BT Sport, llenando de elogios a Raúl por su momento con .

“Yo no diría que no en absoluto (A su fichaje). Creo que es algo diferente a lo que tienen. Lo que me gusta de él es que marca todo tipo de goles. Él está de poste dirigiendo cosas e intimidando a los defensores, y puede marcar goles tremendos de la nada”.

Igualmente, Ferdinand elogió la explosión goleadora del exAmérica en la Premier League, recordando que no triunfó rotundamente en : “Creo que es un jugador con un talento inmenso y creo que su récord de goles en los últimos dos años ha sido realmente bueno. Antes de eso, su récord era un poco sombrío, pero llegó a la Premier League y comenzó a impactar”, aseguró

Vale la pena recordar que Ferdy es admirador de otro delantero mexicano, pues compartió por más de cuatro años vestidor con Chicharito Hernández, reconociendo en múltiples ocasiones su olfato e instinto frente al arco.