Rigaux recibe el apoyo de un icono del Feyenoord tras la destitución de Van Persie

Jan Boskamp ya no esperaba el cese de Robin van Persie en el Feyenoord, pero elogia la decisión del nuevo director técnico, Dévy Rigaux.

«Ya no contaba con ello en absoluto», admitió Boskamp el martes en Radio Rijnmond. «Van Persie ya estaba en proceso de traspaso, y entonces se escuchó la rueda de prensa de Rigaux. Ahí uno ya sabe lo que pasa».

La semana pasada, en rueda de prensa, el director técnico belga rehusó mostrarle apoyo al entrenador, ya destituido. Menos de una semana después, Rigaux y el director general, Robert Eenhoorn, concluyeron tras una evaluación que era necesario nombrar un nuevo técnico.

Boskamp considera que ha sido una decisión valiente por parte de Rigaux, procedente del Club Brugge. «Que tome decisiones tan contundentes... Espero que siga así. Van Persie cumplió el objetivo, pero de un club como el Feyenoord se puede esperar más».

A su juicio, algunas decisiones y la pérdida de confianza del plantel han sido determinantes. «Al inicio hablábamos de título; llegamos a estar siete u ocho puntos arriba», recuerda el seguidor del Feyenoord.

«Luego todo se derrumbó por un montón de decisiones descabelladas», suspira Boskamp. «Muchos jugadores se marcharon por culpa de Van Persie. Si no tienes al plantel de tu lado, se acabó».