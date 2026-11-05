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Conference League
team-logoRiga FC
Skonto Stadium
team-logoJablonec
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Riga FC contra FK Jablonec: ¿quién transmite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

Riga FC vs Jablonec
Riga FC
Jablonec
Conference League

En la Conference League, el Riga FC se enfrenta al FK Jablonec. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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Riga FC vs. FK Jablonec: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Skonto Stadium

El partido entre Riga FC y FK Jablonec comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Riga FC vs. FK Jablonec, hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y en streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Riga FC y FK Jablonec?

Riga FC llega a este encuentro con un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En su compromiso más reciente, el conjunto letón empató 0-0 con Ogre United en la Virsliga letona. Antes había logrado una contundente victoria a domicilio por 5-2 ante Grobina. En la Conference League, Riga FC empató 1-1 tanto con Pafos FC como con Qairat Almaty. En total, marcó siete goles y encajó tres en esos cinco partidos.

FK Jablonec llega en un estado de forma mucho peor: en sus últimos cinco partidos solo consiguió una victoria, además de tres derrotas y un empate. Su encuentro más reciente terminó con una contundente derrota en casa por 0-5 ante el Slavia de Praga en la liga checa. En la Conference League, Jablonec no marcó ante el Brighton y perdió 2-3 frente al SC Friburgo. En total, anotó seis goles y encajó doce.

RIG

RIG - Formulario

KAL
D1-1
SKS
W2-1
PAF
D1-1
GRO
W2-5
OUN
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
JAB

JAB - Formulario

SCF
L3-2
VPL
L2-3
BHA
D0-0
HRA
W1-2
SLP
L0-5
Gol marcado (encajado)
6/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Riga FC vs. FK Jablonec: alineaciones

Riga FC contra Jablonec alineaciones

4-3-3
Riga FC crest
Riga FC
RIG
Formación
Jablonec crest
Jablonec
JAB
3-5-2
K. PiricK. PiricM. TonisevsM. TonisevsB. MusahB. Musahteam-logoK. WassomR. JurkovskisR. JurkovskisI. SiqueiraI. SiqueiraA. AnkrahA. AnkrahS. Oulad M'HandS. Oulad M'HandR. AouaniR. AouaniR. RamiresR. RamiresM. DiopM. DiopK. MihelakK. MihelakM. CedidlaM. CedidlaJ. SlamaJ. SlamaD. PavlovicD. PavlovicV. TchanturishviliV. TchanturishviliD. HollyD. HollyS. NebylaS. NebylaM. PolidarM. PolidarR. SedlacekR. SedlacekA. RusekA. RusekS. AlioumS. Alioum
Jablonec crest
Jablonec
JAB
4-3-3
Riga FC

Once inicial

Jablonec

Suplentes

Manager

  • A. Gula
  • L. Kozel

Riga FC vs. FK Jablonec: estado de forma

RIG

RIG - Formulario

KAL
D1-1
SKS
W2-1
PAF
D1-1
GRO
W2-5
OUN
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
JAB

JAB - Formulario

SCF
L3-2
VPL
L2-3
BHA
D0-0
HRA
W1-2
SLP
L0-5
Gol marcado (encajado)
6/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Riga FC vs. FK Jablonec: balance de enfrentamientos directos

Riga FC vs. FK Jablonec: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
321072+57
D
W
W
2
LuganoLuganoLUG
321084+47
D
W
W
3
BrannBrannBRA
321062+47
D
W
W
4
MjaellbyMjaellbyMJA
321051+47
W
D
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
321051+47
D
W
W
6
MónacoMónacoASM
321051+47
D
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
321030+37
D
W
W
8
AjaxAjaxAJX
320193+66
W
W
L
9
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
L
W
W
10
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
320132+16
L
W
W
11
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
W
L
W
12
BrightonBrightonBHA
312040+45
D
D
W
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
312052+35
D
D
W
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
312042+25
D
W
D
15
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
31116604
W
D
L
16
AtalantaAtalantaATA
31114404
D
L
W
17
BragaBragaBRA
311123-14
D
W
L
18
GanteGanteGNT
311112-14
D
L
W
19
ThunThunTHU
31023303
W
L
L
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
30303303
D
D
D
21
EgnatiaEgnatiaEGN
30302203
D
D
D
22
Riga FCRiga FCRIG
30302203
D
D
D
23
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
310234-13
L
W
L
24
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
310236-33
W
L
L
25
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
302134-12
D
D
L
26
JablonecJablonecJAB
302123-12
D
D
L
27
AGF AarhusAGF AarhusAGF
302112-12
D
D
L
28
Pafos FCPafos FCPAF
302124-22
D
D
L
29
Iberia 1999Iberia 1999IBE
302113-22
D
D
L
30
GetafeGetafeGET
302136-32
D
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
D
L
D
32
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301226-41
L
L
D
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
L
L
34
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301228-61
L
L
D
35
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
301218-71
D
L
L
36
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
300327-50
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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