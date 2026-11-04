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Conference League
team-logoRiga FC
Skonto Stadium
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Riga FC contra FK Jablonec, hoy en directo: ¿Dónde ver el partido por TV y en streaming?

Riga FC vs Jablonec
Riga FC
Jablonec
Conference League

En la Conference League, el Riga FC se enfrenta al FK Jablonec. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y streaming?

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EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
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  • Acceda a la cadena oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la cadena oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Riga FC vs. FK Jablonec: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Skonto Stadium

El partido entre Riga FC y FK Jablonec comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Riga FC vs. FK Jablonec hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Riga FC y FK Jablonec?

Riga FC llega a este partido con un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. En su compromiso más reciente, el equipo letón empató 0-0 con Ogre United en la Virsliga letona. Antes había logrado una contundente victoria a domicilio por 5-2 ante Grobina. En la Conference League, Riga FC empató 1-1 tanto con Pafos FC como con Qairat Almaty. En total, marcó siete goles y encajó tres en esos cinco partidos.

FK Jablonec llega en un estado de forma mucho peor: en sus últimos cinco partidos solo ha conseguido una victoria, además de tres derrotas y un empate. Su encuentro más reciente terminó con una contundente derrota en casa por 0-5 ante el Slavia Praga en la liga checa. En la Conference League, Jablonec no marcó ante el Brighton y cayó por 2-3 frente al SC Friburgo. En total, anotó seis goles y encajó doce.

RIG

RIG - Formulario

KAL
D1-1
SKS
W2-1
PAF
D1-1
GRO
W2-5
OUN
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
JAB

JAB - Formulario

SCF
L3-2
VPL
L2-3
BHA
D0-0
HRA
W1-2
SLP
L0-5
Gol marcado (encajado)
6/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Riga FC vs. FK Jablonec: alineaciones

Riga FC contra Jablonec alineaciones probables

Manager

  • A. Gula

Riga FC vs. FK Jablonec: estado de forma

RIG

RIG - Formulario

KAL
D1-1
SKS
W2-1
PAF
D1-1
GRO
W2-5
OUN
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
JAB

JAB - Formulario

SCF
L3-2
VPL
L2-3
BHA
D0-0
HRA
W1-2
SLP
L0-5
Gol marcado (encajado)
6/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Riga FC vs. FK Jablonec: balance de enfrentamientos directos

Riga FC vs. FK Jablonec: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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