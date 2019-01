Ricardo La Volpe, el entrenador que impulsó la carrera de Diego Lainez

El Bigotón hizo debutar al crack mexicano en Primera División, cuando apenas tenía 16 años de edad.

Por Salvador Pérez | @YoSoyChavaPerez

Ricardo La Volpe se ha caracterizado como un importante descubridor de talentos. En su amplio currículum puede destacar haber detectado y debutado en América a Diego Lainez, hoy nuevo jugador del Betis de España.

El mediocampista de 18 años se unirá a Andrés Guardado en el club bético, quien fue llevado por el Bigotón a Selección mexicana, dando paso a una prominente carrera en Europa con Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer 04 Leverkusen, PSV Eindhoven y el club con sede en Sevilla.

“Es una oportunidad muy bonita para todos. Acepto el reto, me encanta toda la pasión que hay en Betis", fueron las primeras palabras del tricolor, ahora futbolista del equipo dirigido por Quique Setién.

Solo fue cuestión de ‘romper el cascarón’ y remontar al 4 de marzo de 2017. Ante León en el Bajío, La Volpe dio ingreso para el segundo tiempo a un joven de entonces 16 años y 8 meses, que con el paso del tiempo se ganaría un nombre para cumplir el sueño de emigrar al extranjero, fichando en la Primera División de España.

El artículo sigue a continuación

Aun con las críticas, el argentino defendió haber debutado a temprana edad al originario en Villahermosa, “siempre hay alguno que opina, ‘no, está muy joven, le falta experiencia’. ¿Cómo va a adquirir experiencia si no juega? La (sub) 17 ya le quedó chica, la (sub) 20 también”, llegó a declarar el ex entrenador del América, también clave en el proceso de Edson Álvarez, figura en la final del torneo de Apertura 2018.

El torneo Esperanzas de Toulon en el que el Tri Sub-21 concluyó su participación en el segundo puesto fue clave para la contratación con Betis. De ahí vino el debut con Selección Mayor.

Hoy Lainez Leyva se une a la extensa lista de jugadores mexicanos que ‘brincan el charco’ para cumplir el sueño de sumar participación en un nuevo balompié, en un camino para el que influyó Ricardo Antonio La Volpe Quarchoni.