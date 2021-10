El revulsivo de Raúl Jiménez, un nuevo rol que Funes Mori tendría que asumir en la Selección mexicana

El atacante de Rayados funcionó como una solución momentánea ante la ausencia de Raúl Alonso Jiménez.

Rogelio Funes Mori es, sin duda alguna, uno de los mejores delanteros que han pasado por la Liga MX. Tras naturalizarse mexicano, el ariete fue la primera opción de Gerardo Martino para el ataque del Tri. Sin embargo, con el regreso de Raúl Jiménez a las canchas, el futbolista de Monterrey deberá hacerse a la idea de ser el revulsivo de lujo en la Selección.

En el verano de 2021, tras recibir su carta de naturalización, Funes Mori fue la primera opción del Tata para convertirse en el centro delantero del Tricolor. A pesar de un gran arranque en duelos amistosos, tanto en Copa Oro como en Liga de Naciones no pudo consolidarse para convencer al director técnico de seguir en el once titular.

Posteriormente llegaron las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y todo cambio para Rogelio. Raúl Jiménez recibió nuevamente el llamado a la Selección mexicana y Martino no pensó dos veces en ponerlo de arranque junto con Tecatito Corona y Chucky Lozano para formar el tridente soñado en el combinado nacional.

Si bien RJ9 aún no ha podido marcar desde su regreso, sus funciones ya son distintas a ser única y exclusivamente un centro delantero al ser ahora más un mediapunta. Su movilidad se ha incrementado y Jiménez cuenta con una función de poste que abre más espacios para Lozano y Corona en el ataque.

Pero Martino no puede olvidarse del Mellizo. Para el duelo ante Honduras en el Estadio Azteca, Rogelio entró de cambio por Raúl con el partido 1-0 a favor del Tri. A los pocos minutos, demostró su calidad y anotó el segundo de la tarde, haciendo notar que, si bien la primera opción es Jiménez, en lo que éste regresa a su mejor nivel, Funes Mori puede ser un revulsivo top.

Por primera vez desde su llegada a México, el delantero de Rayados deberá comer banca. Martino no parece decantarse por utilizarlo junto a Jiménez para no perder su esquema 4-3-3. Sin embargo, estas grandes actuaciones de Funes Mori podrían devolverle la confianza y generar más presión en un ataque que anteriormente no presentaba competencia alguna para Raúl.