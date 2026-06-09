El Ajax deberá pagar más de 2 millones de euros a la agencia de ojeadores Gerards International Consultancy, que participó en los traspasos de Antony y Lisandro Martínez.

Así lo dictaminó el Tribunal de Apelación de Ámsterdam; el club más laureado de los Países Bajos habría ahorrado dinero si hubiera pagado las primas antes, pues la cifra final es mayor.

Así lo confirma la sentencia publicada el martes. Gerards ya había reclamado esa cifra, que un tribunal desestimó en primera instancia, pero en apelación se le ha concedido.

En verano de 2022, ambos ficharon por el Manchester United, reportando al Ajax más de 160 millones de euros.

Gerards recordó el contrato, que le otorgaba una comisión por cualquier jugador propuesto que generara ingresos.

El club alegó que Gerards renunció a futuras reclamaciones con una carta de liquidación de 2020, pero el tribunal determinó que esa carta cubría solo los pagos pendientes hasta entonces.

Por ello, Gerards mantuvo su derecho a una compensación por traspasos posteriores, y el Ajax fue condenado a pagar intereses y costas.