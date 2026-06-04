Revelación impactante: el «arrogante» Arne Slot arremetió personalmente contra estos 5 jugadores en el vestuario del Liverpool

Sport Bild revela que Arne Slot, técnico holandés de 47 años, fue destituido del Liverpool el fin de semana por un comportamiento “arrogante” en el vestuario.

En su primera temporada en Merseyside llevó al Liverpool a ganar el título nacional, pero la segunda fue un fracaso: terminó quinto en la Premier. Tras la evaluación de fin de año, el club decidió que no era el técnico adecuado.

Según el medio alemán, antes de la destitución hubo un largo periodo de malestar interno: Slot perdió el control del vestuario. Las tensiones estallaron cuando Mohamed Salah se expresó con vehemencia contra el técnico durante la temporada, pero ese episodio solo fue la punta del iceberg.

«Uno de los problemas era su relación con sus jugadores estrella», afirma el medio alemán. «Aunque al principio de la temporada fue elogiado por su delicado enfoque tras la trágica muerte del delantero Diogo Jota, en otros aspectos fue demasiado lejos».

Mezcló críticas objetivas con «arrogancia» y «ataques personales». «¿Ya has ganado la Premier League?», les espetó a los nuevos fichajes.

Sus críticas constantes no solo apuntaban a los cinco fichajes veraniegos, sino también a los jugadores con pasado en la Bundesliga. En varias ocasiones cruzó la línea con comentarios como «Así se juega bien en Alemania».

Estas explosiones, según Sport Bild, molestaron a los jugadores. Con el paso de los partidos, el vestuario empezó a pensar que el título de Slot se debía más al trabajo de Jürgen Klopp. Jugadores clave como Mo Salah y Virgil van Dijk percibieron que el técnico se quedaba sin ideas.