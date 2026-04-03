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¿Restación de puntos o descenso? La Autoridad de Supervisión Financiera sorprende al Al-Nasr con una decisión inesperada

Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
1ª División
J. Jesus
C. Ronaldo
Arabia Saudita
Portugal

Un duro golpe sacude al mundo

Varios medios de comunicación han revelado una noticia impactante para el club saudí Al-Nassr, ya que se espera que la Comisión de Supervisión Financiera adopte medidas de control en los próximos días para examinar la situación financiera del equipo, especialmente en lo que respecta a los gastos realizados, en una iniciativa que podría afectar a la gestión del «Al-Alamy» y a su estabilidad financiera en el futuro.

Estos informes llegan tras la gran victoria sobre el Al-Najma, por 5-2, el viernes por la noche, en la jornada 27 de la Liga Roshen de Profesionales.

Según el programa «Nadina», la Comisión de Supervisión Financiera ha sometido al club Al-Nasr a una «supervisión estricta», una decisión que podría afectar a los fichajes del club en el futuro.

Al respecto, el asesor jurídico Ahad Al-Sheikhi declaró al programa «Nadina»: «Poner al club Al-Nasr bajo supervisión estricta no es algo habitual, ya que el club deberá obtener autorización previa antes de fichar a cualquier jugador o entrenador cuyo contrato supere los 500 000 riales».

Y añadió: «En caso de incumplimiento, el club se enfrentará a sanciones de la Federación que podrían llegar a la deducción de puntos o al descenso a la Primera División».

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Estas informaciones han provocado indignación en las redes sociales, donde la afición considera que el Al-Nasr no ha gastado dinero como otros clubes.

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