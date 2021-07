Cehcos y daneses prometen dar un gran espéctaculo en los cuartos de final de la Eurocopa 2021.

República Checa y Dinamarca, dos selecciones por las que nadie apostaba para colarse entre los mejores, se enfrentan en los cuartos de final de la Eurocopa 2021.

Los chechos dieorn una de las campanadas al eliminar a Holanda en octavos, mientras que los daneses dejaron en el camino a una Gales que ofreció muy poco.

Ahora, la historia dictó que una de estos combinados avanzará a semifinales. Por eso, en Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA ES EL PARTIDO REPÚBLICA CHECA VS. DINAMARCA?

PARTIDO República Checa vs. Dinamarca FECHA Sábado, 3 de julio ESTADIO Baki Olimpiya Stadionu, Bakú (Azerbaiyán) HORA 18:00 de España; 11:00 de México y Colombia; 12:00 de Chile y 13:00 de Argentina Cuartos de final

¿DÓNDE VER REPÚBLICA CHECA VS. DINAMARCA EN VIVO POR TV?

La transmisión en vivo por televisión del partido correspondiente a los cuartos de final está disponible a través de los siguientes canales:

ZONA CANAL HORARIO España Cuatro

Mitele.es

ARD Das Erste (M+ Astra) 18:00 Sudamérica TNT Sports

TNT Sports 2

TNT Sports HD

DIRECTV Sports (610-619)

Win Sports

Win Sports+ ARG: 13:00, CHI: 12:00; COL: 11:00 México SKY Sports

Canal 5

TUDN 11:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El República Checa vs. Dinamarca de la Eurocopa 2021 se puede ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Estadio TNT Sports, Blue to Go, Blim, Win Sports online y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las seis plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).