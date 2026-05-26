Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la República Checa
Para verlos desde el extranjero, conéctate a un servidor en la República Checa y disfruta de los partidos en el canal abierto Česká televize (ČT).
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en la República Checa?
En la República Checa, los derechos se reparten entre la cadena pública y un gran grupo privado, así que podrás verla tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.
Aquí te explicamos cómo ver el torneo:
- Česká televize (ČT): La cadena pública emitirá en abierto más de 50 partidos. Puedes verlos en directo en el canal ČT sport o en streaming gratuito a través de ČT sport Plus (iVysílání).
- Skupina Nova: Mediante un acuerdo de sublicencia, Nova retransmitirá otros 50 partidos en exclusiva, principalmente en Nova Action y en el canal principal TV Nova.
- Los partidos clave —inaugural, tercero, final y todos los de la selección checa— se verán en ambas cadenas.
- Si prefieres ver los 104 partidos en un mismo lugar, la plataforma premium Oneplay de Nova los ofrecerá todos con funciones interactivas avanzadas.