Rennes vs. Villarreal de Europa League, en directo: resumen del partido, vídeos, goles y polémicas

Final infartante en Francia, donde los españoles logran la clasificación a octavos.

El Villarreal pasa a octavos de final de la Europa League después de vencer al Rennes en Francia.

El gol de Dani Parejo en la recta final derrota al Stade Rennes (2-3) para sellar el billete de clasificación hacia la ronda eliminatoria como primero del Grupo F. Un gol anulado a Lorenz Assignon en el tiempo de descuento da aire al 'submarino amarillo', consiguiendo un objetivo que era esencial para seguir cimentando las bases en el intento de Marcelino García Toral por hacer crecer al equipo amarillo.

Con más garantías ofensivas que defensivas, al Villarreal le ha bastado un toque de genialidad de Ilias Akhomach en el 1-2 y una gran asociación de Dani Parejo con Álex Baena para hacer el definitivo 2-3 para conquistar un triunfo de enorme relevancia. Tiene mucho trabajo el equipo castellonense atrás, volviendo a encajar dos goles en un partido. Estuvo cerca Julien Stéphan de conseguir lo que tanto buscaba con su carrusel de cambios. Pese a decidir arrancar el duelo reservando a sus pesos pesados, el técnico francés tuvo que recurrir a Ludovic Blas, Adrien Truffert, Amire Gouiri y Arnaud Kalimuendo para imponerse al Villarreal. La mejoría de los rojinegros con ellos sobre el campo fue evidente, imponiendo el miedo en su rival.

101' Gol anulado al Rennes. Tras consultar con el VAR, Atilla Karaoglan no da validez al tanto del conjunto bretón. Enzo Le Fée ejecuta un libre directo que le vuelve al francés, iniciando una jugada que acaba con el tanto de su compatriota. La norma dicta que un futbolista que ejecuta un balón parado no puede volver a tocar una pelota si no hay un toque previo.

80' ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DANI PAREJO!!!!! Stade Rennes 2-3 VILLARREAL. ¡¡Dani Parejo sale al rescate!! ¡¡Qué golazo!! Lejos de venirse abajo, el 'submarino amarillo' combina por dentro con paciencia, acelerando el cosladeño al tirar la pared con Álex Baena y plantarse dentro del área para batir con un disparo raso a Mandanda.

79' ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LUDOVIC BLAS!!!! STADE RENNES 2-2 Villarreal. ¡¡Blas empata el partido!! La basculación del equipo castellonense tras una posesión larga rival abre un agujero por dentro al quedarse descolgado Coquelin. No anticipa Albiol, regalando unos metros a Blas para cruzar un disparo que bate a Pepe Reina.

62' ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ILIAS AKHOMACH!!!!! Stade Rennes 1-2 VILLARREAL. ¡¡Ilias Akhomach hace el segundo!! El marroquí se atreve a encarar a Arthur Theate, haciéndole recular por el medio a entrarle y cometer penalti. Dentro del área, desborda hacia dentro para sacarse un disparo que toca en el central belga para desviar la trayectoria a Mandanda.

37' ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LORENZ ASSIGNON!!!! STADE RENNES 1-1 Villarreal. ¡¡Assignon empata el partido al minuto de encajar!! El pase en largo de Enzo Le Fée encuentra el control de Lorenz Assignon, pinchando la pelota, dejando en el suelo a Altimira con un recorte y resolviendo en la línea de fondo con un disparo raso que se cuela por debajo de las piernas de Pepe Reina.

35' ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GERARD MORENO!!!!!! Stade Rennes 0-1 VILLARREAL. ¡¡Gerard Moreno abre el marcador!! El delantero amarillo convierte su pena máxima engañando a Steve Mandanda.

