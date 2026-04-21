René van der Gijp defendió a Virgil van Dijk en «Vandaag Inside», criticando la cantidad de críticas que recibe en Países Bajos. Johan Derksen, sin embargo, no está de acuerdo.

«Siempre hablamos de Van Dijk; en Inglaterra lo ven como un jugador de talla mundial», recordó Van der Gijp. El central del Liverpool marcó el gol de la victoria in extremis ante el Everton (1-2).

Derksen responde: «Es cierto, pero a veces falla en defensa».

Van der Gijp lo defiende: «No digo que haya mejorado en los últimos dos años; llega un momento en que hasta lo mejor decae. Pero sigue siendo uno de los mejores centrales de la historia de la Premier».

«Creo que recibe demasiadas críticas por nuestra parte», opinó el exfutbolista de Dordrecht. Derksen reconoció sus cualidades, pero añadió una salvedad.

«Siempre le falla algo en defensa. Es central y, en ataque, solo remata bien de cabeza; este lo rozó a medias», añadió.

«Pero Johan, para ser un defensa, ¿no lo tiene todo? Altura, carisma, goles y velocidad», resumió Van der Gijp. «El único problema es que provoca más penaltis que nunca. A veces llega un poco tarde, pero es un defensa fantástico», añadió Wilfred Genee.