"Renan Lodi tiene todo para a ser el mejor lateral de la historia del Atleti"

Filipe Luis concedió una entrevista a "Marca" para hablar del Flamento y claro, de "su" Atleti

Desde , entrevistado por "Marca", Filipe Luis habla de su realidad como jugador del Flamengo y de su pasado en el . Insiste en que trata de ver todos los partidos posibles del equipo de Simeone y no tiene ninguna duda de que volverá en un futuro a la entidad. Acerca de su fichaje con el Fla explicó que "mantuve un reunión con el Atleti para decidir juntos, así que dejé pasar el tiempo. En esos meses algunos clubes retiraron su oferta por mí, y fue el Flamengo el que esperó hasta el final. Fue el que más interés y cariño demostró", dijo.

Ahora con Flamengo está en semifinales de la , un reto que ilusiona a Filipe Luis: "Es como la Champions, era un motivación porque el Flamengo sólo ganó una y fue en el 81; ganar la Libertadores es hacer historia para el resto de mi vida en Brasil. Por eso juego al fútbol", comentó. Sobre la llegada de su compañero y amigo Juanfran al fútbol brasileño dijo: "Me sorprendió cuando me lo comentó, pero él quería venir y vivir esta experiencia, siempre le había llamado la atención. Para sentirte futbolista y vivir un desafío no hay mejor sitio en el mundo que este", explica el brasileño.

Sobre "su" Atleti del alma, Filipe no puede evitar emocionarse al recordarlo: "Tengo muchas imágenes grabadas en mi memoria. La mayoría tienen que ver con el vestuario, subir el túnel del estadio, la sensación de entrar al campo sabiendo que vas a ganar. Las celebraciones en Neptuno fueron increíbles, creo que es muy diferente ganar títulos con el Atleti, la gente te quiere mostrar mucho cariño. Me quedo con que ganamos. Y cuando volví del . Ese fue el mejor año de mi carrera por cómo me sentía en el terreno de juego" ,dijo.

Acerca de su relevo, Renan Lodi, Filipe Luis es muy explícito: "He visto algunas jugadas suyas estos días, como ante el que dio una asistencia. Tiene fuerza, juventud, ganas de aprender y sobre todo, humildad. Así que creo que va a ser el mejor lateral de la historia del Atlético. Tiene todo para serlo. El club no sólo ficha jugadores con talento sino con una gran calidad humana. Yo sé que se fijan en eso, buscan enterarse cómo son fuera del campo, si les gusta la noche, si son buena gente, buenos compañeros, si entrena bien... Con Lodi han acertado", asegura Filipe.

Por último, sobre el nivel del actual Atleti y si es mejor que el anterior, Filipe asegura que "a nivel técnico sí, ha dado un salto. Juegan bien con balón pero ahora hay que demostrarlo porque son más jóvenes y tienen más fuerza física, pero en algún momento se les pondrá a prueba. Tiene opción de ser campeón. Ha empezado bien estos tres partidos. Ya tiene a Madrid y Barça a cinco puntos, es el equipo más sólido por ahora, veo a la defensa muy bien trabajada y el principio de temporada es fundamental. Pero es difícil porque Madrid y Barça harán 90 puntos", finalizó.