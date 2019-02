Reinoso espera ansioso enfrentarse a su exequipo

El delantero colombiano se medirá el lunes a San José, su antiguo club que lo llevó al estrellato y a filas de su nuevo club, The Strongest.

El delantero colombiano Jair Reinoso tendrá un cotejo especial este lunes cuando The Strongest visite a San José, club en el que el jugador brilló y se convirtió en goleador del torneo boliviano.

Reinoso volverá luego de mucho tiempo a Oruro, una ciudad que lo hizo su ídolo ya que brilló con luces propias en San José con el que salió campeón en diciembre del pasado año.

“Va a ser algo especial volver a la cancha donde di vuelta hace dos meses”, dijo Reinoso tras el entrenamiento de ayer en la cancha del estadio Rafael Mendoza Castellón.

Reinoso vivió días de gloria en Oruro, había llegado a San José tras varios intentos de volver a sobresalir en el exterior pero con poca fortuna, el primer año que estuvo ahí no tuvo muchas oportunidades para sobresalir, pero en 2018 se destacó con goles y se convirtió en el máximo artillero de la temporada.

“Se viene un clásico y esperemos enfrentarlo como tal y conseguir las unidades. Va a ser algo especial volver a la cancha donde di la vuelta. Yo tengo un lindo recuerdo de allá”, dijo el colombiano.

Una parte de la gente lo recibirá bien a Reinoso y lo reconocerá por el aporte que hizo para que San José sea campeón tras una década sin hacerlo, pero habrá otra parte de la gente orureña que lo silbará porque a los pocos días de este año decidió dejar el club pese a que había logrado un preacuerdo con la dirigencia del club.

“Se han dicho muchas cosas y hay mucha gente que no estuvo de acuerdo con mi salida, aunque no dependía de mí. Yo haré lo que me dicta el corazón que es respetar a esa hinchada”, afirmó el goleador del equipo atigrado.