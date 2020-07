Reinieri Mayorquín: "Entendemos la situación sanitaria del país"

El mediocampista del Motagua espera que la decisión que tomen las autoridades sea prudente y no se apuren para la vuelta del fútbol en Honduras.

El jugador de 31 años nacido en San Pedro Sula se encuentra en la ciudad capital hondureña cumpliendo con el aislamiento y entrenandose en su casa siguiendo con las indicaciones que le mando el preparador físico, Patricio Negreira. Contó a quien jugaba ser cuando era chico y como acercarse a Dios le cambió la vida.

En entrevista con El Heraldo habló sobre el parate del fútbol y su posible regreso a las canchas: "Nosotros queremos jugar pero también entendemos la situación sanitaria del país. Espero que las autoridades tomen decisiones sabias y prudentes, esperando que esta enfermedad vaya en decadencia".

"Me crié en la colonia Sinaí y recuerdo cuando de tanto jugar llegábamos sudados a la escuela y no nos dejaban entrar a clases. Yo decía que era Wilmer Velásquez y miraba jugar a Olimpia, pero cuando entré a las reservas de Marathón mi enfoque cambió y miraba a Mario Berríos, Mauricio Sabillón y Emil Mártinez", confesó a quienes tomó de ejemplo durante su formación como futbolista.

Por último contó sobre su creencia en la religión: "En la adolescencia empecé a descarriarme, a disfrutar lo que el mundo ofrece y eso no me trajo nada bueno. Llegué a sentirme más elevado que los demás, usaba la fama para cosas malas. Hace seis años llegué a Motagua, Irvin Reyna me invitó a la iglesia y me entregué por completo al Señor. Fue la mejor decisión de mi vida".