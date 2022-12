Regragui: ¿La posesión para tirar dos veces? Pediré a Infantino que dé un punto a los que tengan el 60% de posesión"

El técnico marroquí cree que tienen opciones de jugar la final del Mundial y derrotar a Francia

Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, no se anda por las ramas. Está en semifinales de la Copa del Mundo, quiere llegar a la final y confía en eliminar a Francia, la vigente campeona mundial. Y además, tiene muy clara su idea de fútbol y el estilo que le ha dado a Marruecos el éxito en esta cita en Qatar.

Regragui: ¿Un 70% de posesión para tirar dos veces? Pediré a Infantino que dé un punto a los que tengan el 60% de posesión"

Regragui se ha despachado a gusto contra los que critican a Marruecos, se ha mostrado confiado en poder intentar llegar a la final del Mundial y ha pegado una buena 'rajada' contra la posesión. "¡Cómo os hace soñar tanto la posesión! ¿Un 70% de posesión para tirar dos veces a puerta? Le voy a decir a Infantino que dé un punto a los equipos que superen el 60% de posesión", ha dicho el técnico marroquí con un punto de ironía.

"Estamos aqui para ganar, no para tener la posesión"

·Tenemos claro que estamos aquí para ganar, no para tener la posesión. Si nos la dan pues bien, ya veremos y haremos lo que sea para que no nos ganen. No creo que nos dejen la posesión. El City tiene el 70%, pero han visto los jugadores que tiene... Con de Bruyne y Bernardo Silva vas a tener el balón. Se habla del 'tiki taka', cuando tienes a jugadores que pueden está bien", explicó Regragui, que ya sacó a colación al Cholo Simeone después de hacer la 'machada' y eliminar a Portugal en cuartos de final.

"No hay un solo estilo. Mira Francia, menos posesión pero gana"

El técnico magrebía defendió lo suyo: "Ya sé que los europeos critican nuestro juego. Tenemos ganar por África, por los países que están evolucionando. No hay un solo estilo. Mira Francia contra Inglaterra, menos posesión pero ganaron. Son los mejores. La Francia de 2018 me hizo soñar. Deschamps es el mejor del mundo. Espero que no nos respete mañana Francia. Si lo hacen ,será más complicado", explicó. Regragui se quedó a gusto.