Reglamento de la Copa Libertadores 2020: ¿pueden cruzarse equipos de un mismo país en la fase de grupos?

Se sortea una nueva edición del certamen de clubes más importante de Sudamérica y en Goal te contamos todo lo que tenés que saber.

Tras la coronación de Flamengo ante River en Lima, los fanáticos de la Copa Libertadores ya comienzan a palpitar el inicio de la edición 2020 del certamen sudamericano, uno de los más atractivos a nivel mundial.

Aunque restan conocerse los grupos de la Libertadores 2020, cuyo sorteo se realizará este martes, ya es sabido que el reglamento en esta instancia no cambiará: equipos de un mismo país podrían formar parte de un mismo grupo.

A pesar de que el reglamento de la Conmebol establece que durante el sorteo "se deja constancia que dentro de un mismo grupo no podrán haber dos equipos de un mismo país, por lo tanto si resultan sorteados pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo", el mismo reglamento también reconoce que no es posible establecer este límite cuando se trata de equipos que llegan a un grupo luego de haber avanzado en otras fases. "Es posible haber dos clubes de un mismo país en el mismo grupo una vez que algunos equipos que avanzan de fases anteriores del torneo no se conocen en el momento del sorteo", explica el reglamento.

Así, por ejemplo, aunque en la edición 2019 no ocurrió, sí se dio en la 2018, cuando compartieron el Grupo E los equipos brasileños Cruzeiro y Vasco Da Gama, ya que este último logró clasificarse a la fase de grupos después de superar las etapas eliminatorias 2 y 3. ¿Habrá Superclásico entre Boca y River antes de lo esperado?