Real Madrid: Recuperar a Odegaard en junio costaría dos millones

El noruego, jugador clave en la Real Sociedad, que marcha segunda en el campeonato

Es el hombre de moda lo que va de Liga. Martin Odegaard, jugador propiedad del pero cedido en las filas de la , está que se sale. Este verano, el noruego, que llegaba de haber jugado en el Vitesse, llegó a préstamo a la Real por dos temporadas. El anuncio de la cesión, por asuntos burocráticos, se hizo aludiendo a una única campaña, para no inflingir la normativa actual, que no contempla cesiones de más de un año, aunque son dos los cursos que pactaron Real Sociedad y Real Madrid. La Real paga la ficha del jugador, unos dos millones de euros netos y en el acuerdo no se incluye cláusula del miedo, por lo que el noruego podrá enfrentarse al Real Madrid, algo que no pudo hacer en su día Theo Hernández.

La pregunta que se hacen los madridistas es ¿cuándo podría volver Odegaard al Real Madrid? ¿Podría Florentino Pérez recuperar a Martin cuando acabe este temporada? Pues Odegaard, que ya ha renovado con el Real Madrid sabe que su cesión acabará al final de la temporada 20/21. Eso sí, oficialmente, acabaría su cesión el próximo 30 de junio y si el Real Madrid quisiera repescar a Odegaard, podría hacerlo. Primero, sería el noruego el que tendría que pedir expresamente volver al Madrid antes del final de su cesión pactada. Segundo, Si los blancos quieren que Martin Odegaard se reincorpore, debería abonar 2 millones de indemnización a la Real Sociedad.

Está por ver si Odegaard mantiene el gran nivel exhibido en la Real, pero ahora mismo el noruego ha sido titular todos los partido y el entrenador, Imanol, ha mantenido siempre los 90 minutos sobre el terreno de juego. En todo el tiempo que ha estado sobre el verde, ha marcado 2 goles y ha dado una asistencia además de exhibir un buen nivel de juego.