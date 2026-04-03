El Club Al-Qanah ha sellado oficialmente su clasificación para la Premier League egipcia, volviendo así a la primera línea tras una destacada trayectoria en la Liga Profesional, a falta de seis jornadas para el final de la competición, tras su merecida victoria por 2-0 el viernes por la tarde en el estadio «Right to Dream».

El entrenador Abdel Nasser Mohamed guió a su equipo hacia una valiosa victoria sobre su rival, dirigido por el ghanés Omar Abdel Rabie, en la 28.ª jornada del campeonato.

Los goles de Al-Qanah los marcaron Hazem Abousna y Mody Shalata en los minutos 38 y 78, respectivamente, lo que permitió al equipo reafirmar su superioridad y mantener el liderato de la clasificación.

Con esta victoria, Al-Qanah elevó su saldo a 65 puntos en lo más alto de la Liga Profesional, mientras que Masar se quedó con 45 puntos en el cuarto puesto, lo que garantiza oficialmente a los de Ismailia el ascenso a la Liga Premier tras una temporada excepcional.

El sistema del campeonato otorga las tres primeras plazas de ascenso a la Liga Premier, mientras que los dos últimos clasificados descienden a la Segunda División «B».

El Canal se aseguró el ascenso gracias a la diferencia de 20 puntos que le separa de Masr, ya que este último no podrá recuperar la diferencia a falta de solo seis jornadas para el final de la competición.

Se trata del ascenso más rápido de la historia de la Premier League egipcia, ya que nunca antes un equipo había asegurado su ascenso a falta de seis jornadas completas para el final de la competición.

El Al-Nasr ostentaba el récord anterior al clasificarse cinco jornadas antes del final de la competición en la temporada 2017-2018.

El Al-Qanah regresa a la Primera División tras una ausencia de 12 años, y el club, que representa a la ciudad de Ismailia, ya ha participado 29 veces en la competición.