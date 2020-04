¿Recado para Cristiano Ronaldo? Claudio Bravo recordó episodio con Portugal en la Copa Confederaciones

Claudio Bravo recordó esta jornada, en el marco de la celebración de su cumpleaños número 37, un episodio ocurrido en la antesala a la definición por penales en las semifinales de la Copa Confederaciones 2017, donde la Selección chilena logró dejar en el camino a .

El otrora capitán de La Roja aprovechó los múltiples saludos en su aniversario para detallar la historia previa a la serie desde los 12 pasos frente a la escuadra de Cristiano Ronaldo y, de paso, aprovechó de mandarle un "recado" al astro de la .

Bravo figura como uno de los mejores arqueros de la década en LaLiga

El artículo sigue a continuación

Y es que Fox Sports decidió rendirle tributo al hombre del con los tres penales atajados a los Lusos (Ricardo Quaresma, Joao Moutinho y Nani) y, en respuesta a la publicación, el formado en le lanzó un sugerente mensaje el ex , quien no alcanzó a lanzar su disparo ya que estaba designado como el quinto pateador de la tanda.

"Ya les contaré completa la historia del sorteo antes del los penales y por qué arrancamos la definición nosotros. Había un jugador rival que quería terminar la tanda y llevarse la gloria. Bello recuerdo", escribió en su cuenta de Twitter.

Thanks for all 👏🏻 https://t.co/cbN2IkwLZQ