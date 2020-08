Reapareció Ferran Torres y explicó por qué se fue del Valencia: “Quiero asumir mayores desafíos”

Fue uno de los nombres más escuchados durante la última semana. El nuevo jugador del Manchester City contó sus sensaciones.

Su nombre se leyó o se escuchó durante la última semana en todos los medios de comunicación vinculados al deporte. El traspaso de Ferran Torres al Manchester City generó más revuelo del esperado. Y fue el propio jugador, ya con más calma, el que explicó por qué decidió dejar el : “Como jugador, me considero ambicioso, alguien que quiere ganar, ganar, ganar… A medida que pasa el tiempo y sientes que estás mejor preparado, entonces quieres asumir mayores desafíos, experimentar un cambio de entorno. Creo que estoy listo para hacerlo", explicó en una entrevista con la BBC.

“Siempre pienso que soy el mejor y que quiero ser el mejor. Trabajo para tratar de ser el mejor. Si no te crees el mejor, entonces nadie lo hará”, agregó el español.

El extremo, eso sí, no se piensa olvidar de su Valencia querido. “Es el equipo de mi tierra y el equipo que me ha dado todo”, aseguró el jugador de 20 años. Y agregó: “Recuerdo ponerme la camisa y luego ir al baño mirándome casi aturdido. Sólo llevaba puestos la camisa y los calzoncillos”.

Por otra parte, ante la pregunta sobre si se parece o no a Cristiano Ronaldo, Ferran no esquiva la respuesta: “Es digno de admiración y me gustaría seguir sus pasos”.