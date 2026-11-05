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Europa League
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Real Sociedad vs. Lyon, en directo hoy: ¿Quién emite el partido por televisión y streaming?

Real Sociedad vs Lyon
Real Sociedad
Lyon
Europa League

La Real Sociedad se enfrenta al Lyon en la Europa League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
ParaguayDisney+
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Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la plataforma oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

La Europa League en televisión

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Real Sociedad vs. Lyon: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Reale Arena

El partido entre la Real Sociedad y el Lyon comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Real Sociedad vs. Lyon, hoy en directo: ¿quién lo retransmite por televisión y streaming?

El partido se retransmitirá en directo. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguirlo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con la Real Sociedad y el Lyon?

La Real Sociedad suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante el Athletic Bilbao en La Liga. Antes, el equipo logró una contundente victoria por 6-0 contra el Lilleström en la Europa League, además de triunfos a domicilio frente al Málaga (5-2) y el Levante (2-1). En total, la Real Sociedad marcó 15 goles y encajó 10 en esos cinco partidos.

El Lyon registra tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente ganó por 2-0 al Angers en la Ligue 1. También destacan sus triunfos por 3-2 ante el Crystal Palace y por 2-1 frente al Niza. Las derrotas contra el Paris Saint-Germain (0-2) y el Hoffenheim (0-3) en la Europa League empañan el balance. En ese periodo, el Lyon marcó ocho goles y encajó otros ocho.

RSO

RSO - Formulario

GIL
D1-1
MAL
W2-5
LIL
W0-6
LEV
W2-1
ATH
L2-1
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
OL

OL - Formulario

CRY
W3-2
NCE
W2-1
TSG
L3-0
PSG
L2-0
SCO
W2-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Real Sociedad vs. Lyon: alineaciones

Real Sociedad contra Lyon alineaciones

4-4-2
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Formación
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
U. MarreroU. MarreroJ. AramburuJ. AramburuI. ZubeldiaI. ZubeldiaSergio GómezSergio GómezM. SarrM. SarrJ. GorrotxategiJ. GorrotxategiA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaGonçalo GuedesGonçalo GuedesY. HerreraY. HerreraM. OyarzabalM. Oyarzabalteam-logoO. OskarssonD. GreifD. GreifAbnerAbnerF. BacherF. BacherZ. AthekameZ. AthekameR. KluivertR. KluivertT. TessmannT. TessmannC. TolissoC. TolissoM. BidstrupM. BidstrupK. MerahK. MerahK. NakamuraK. NakamuraK. BoudacheK. Boudache
Lyon crest
Lyon
OL
4-4-2
Real Sociedad

Once inicial

Lyon

Suplentes

Manager

  • P. Matarazzo
  • J. Maciel

Real Sociedad vs. Lyon: estado de forma

RSO

RSO - Formulario

GIL
D1-1
MAL
W2-5
LIL
W0-6
LEV
W2-1
ATH
L2-1
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
OL

OL - Formulario

CRY
W3-2
NCE
W2-1
TSG
L3-0
PSG
L2-0
SCO
W2-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Real Sociedad vs. Lyon: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Real SociedadEmpateLyon
2
1
2
Liga de Campeones Clasificación
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
F
Liga de Campeones Clasificación
Lyon badge
Lyon
OL
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
F
Amistosos
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Liga de Campeones
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
F
Liga de Campeones
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Lyon badge
Lyon
OL
1
F
5Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

Real Sociedad vs. Lyon: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FerencvarosFerencvarosFTC
431093+610
D
W
W
W
2
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
3
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
430182+69
L
W
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
430164+29
W
L
W
W
7
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
421193+67
W
W
D
L
9
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
10
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
421163+37
W
L
D
W
12
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
13
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
14
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
W
W
L
L
15
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
W
W
L
L
16
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
17
LyonLyonOL
420257-26
L
L
W
W
18
Levski SofíaLevski SofíaLES
41213305
D
W
D
L
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
L
D
L
W
20
AC MilánAC MilánMIL
411245-14
D
L
W
L
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
D
L
W
L
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
24
NEC NimegaNEC NimegaNEC
411259-44
L
W
D
L
25
SalzburgoSalzburgoSAL
411237-44
L
D
L
W
26
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
W
L
L
L
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
L
L
D
L
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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