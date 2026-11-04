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La Europa League por televisión

Real Sociedad vs. Lyon: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 12:45 Reale Arena

El partido entre la Real Sociedad y el Lyon comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Real Sociedad vs. Lyon hoy en directo: ¿quién lo retransmite por televisión y streaming?

El partido se retransmitirá en directo. A continuación se indican las opciones disponibles para verlo.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con la Real Sociedad y el Lyon?

La Real Sociedad acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante el Athletic Bilbao en La Liga. Antes, el equipo logró una contundente victoria por 6-0 frente al Lilleström en la Europa League, además de triunfos a domicilio contra el Málaga (5-2) y el Levante (2-1). En total, la Real Sociedad marcó 15 goles y encajó 10 en esos cinco encuentros.

El Lyon suma tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, el equipo venció por 2-0 al Angers en la Ligue 1. También destacan la victoria por 3-2 ante el Crystal Palace y el triunfo por 2-1 frente al Niza. La derrota contra el Paris Saint-Germain (0-2) y el 0-3 ante el Hoffenheim en la Europa League empañan el balance. En ese periodo, el Lyon marcó ocho goles y encajó otros ocho.

Real Sociedad vs. Lyon: alineaciones

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