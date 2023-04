Real Madrid vs. Valladolid en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

Benzema, Rodrygo, Asensio, Lucas Vázquez y el propio Real Madrid sacaron pecho ante un débil Valladolid

El Real Madrid necesitaba una victoria como la que ha conseguido este domingo ante el Real Valladolid. El equipo blanco, pese a que tiene La Liga prácticamente perdida, necesitaba ganar confianza antes de El Clásico de este próximo miércoles en el que se juega el pase a la final de la Copa del Rey.

Pese a un mal inicio, el equipo blanco acabó goleando y con comodidad ante un Valladolid que bajó los brazos demasiado pronto. Rodrygo y Asensio aprovecharon la titularidad siendo los grandes protagonistas del partido, marcando ambos y aprovechando a la perfección los espacios que dejó el equipo de Pacheta.

Benzema, con un hat-trick en apenas 10 minutos, también se reivindicó y dejó buenas sensaciones de cara al tramo clave de la temporada. El galo, que no venía jugando a buen nivel, volvió a parecerse al jugador que deslumbró la pasada temporada y que acabó ganando el Balón de Oro.

Además, Lucas Vázquez, que fue titular en el lateral derecho, cuajó una muy buena actuación y redondeó la goleada con el sexto gol. En su partido 300, el gallego aprieta y le pone las cosas difíciles a Ancelotti con Carvajal a medio gas.

Reacciones de Real Madrid vs. Valladolid de la Liga 2022-2023

Ancelotti, en rueda de prensa

Importancia del triunfo. "Hoy empieza el último tramo de la temporada. Como el año pasado. El último tramo del año pasado lo empezamos con un partido sufrido contra el Celta. Hoy ha sido un buen partido aunque en el inicio del partido no lo hemos hecho bien. Salimos de este partido con buenas sensaciones, sobre todo porque ha salido el acierto que hemos tenido casi siempre. Hoy los delanteros han sido muy eficaces".

Confianza de la delantera. "Los cuatro de enfrente han cumplido en todos los aspectos, con balón. Rodrygo, Benzema, Asensio y Vinicius han combinado muy bien. Trabajamos para esto, para buscar movilidad. Todo bien y claramente el partido de Karim hay que destacarlo, ha marcado tres en siete minutos. Ha mostrado una capacidad muy buena".

Rüdiger. "No sabemos si puede llegar a Barcelona. Las sensaciones de hoy eran mejores, vamos a ver mañana. No creo que sea un problema serio. Hoy no tenía molestias andando. Mañana evaluaremos".

Su seguridad. "La seguridad me la da el equipo que tengo, los jugadores que tengo y el cariño que me da el club. Creo que podemos pelear también este año hasta el final. Mi futuro ya lo aclaré ayer. Hablar de futuro todos los días va a cansar".

Llamadas y mensajes. "No, ninguna llamada ni ningún WhatsApp de Brasil tras mis palabras de ayer. Mi teléfono no lo conocen muchos".

Rodrygo y Kroos. "Rodrygo está en un buen momento, es una posibilidad que pueda jugar. Es muy complicado hacer la alineación del miércoles. Tenemos desventaja y algo tenemos que hacer. Pueden ser 90 minutos... o quizás 120 minutos. Teniendo a Rodrygo para cualquier situación, estoy más tranquilo".

¿Si se va a Brasil es el final? "No lo puedo saber. Mi contrato caduca en 2024 y la idea es llegar al final de mi contrato. Si el Madrid está contento conmigo, 2034".

Ventajas de jugar con 4 delanteros. "Hemos empezado 4-4-2 y después ha sido suficiente poner a Rodrygo por la derecha, lo que ha hecho que Asensio jugase más libre. El hecho de que el Valladolid ha jugado con tres atrás en la primera parte ha sido mejor jugar con Rodrygo por fuera. Al mismo tiempo Asensio ha tenido más libertad. Dependiendo de cómo se sitúe el equipo rival. Hay que tener en cuenta también que jugar así hace que no sea tan fácil tener equilibrio".

Posible remontada. "Estamos preparados al 100%. Tenemos solo un pensamiento que es ganar el miércoles".

Pacheta, en rueda de prensa

"Hemos entrado bien al partido pero luego no sabemos reponernos a un traspiés. En diez minutos nos han hecho un 4-0. Desde aquí que no se me olvide darle las gracias a los aficionados del Valladolid que han estado presentes, que tengan buen viaje. Hoy no hemos competido bien".

"Ha sido un día muy duro. Todos los días aprendemos. Toca analizar todo esto y levantar la cabeza ya para el día del Mallorca. Es un equipo en el que todos sus jugadores son top, todos. Y si no estás bien, pasa esto".

"Yo no soy un entrenador que vaya a encerrarse, si me aseguran que si me encierro gano, me cuelgo de el larguero. Pero queremos ser fieles a lo que somos y a lo que nos ha llevado a tener 28 puntos. Va a ser una semana dura y toca tragar, toca tragar bilis y el día del Mallorca volver a empujar".

"Sí, el trabajo que nos toca ahora es levantar al equipo mentalmente. Siempre que llueve escampa. Hay que arreglarlo, tenemos experiencia y vamos a intentar salir de esta situación".

"Nos hemos diluido tras el primer gol. Nos ha generado que el Madrid, cuando huele la sangre, te va a partir. Con nosotros la ha olido y ha sacado el partido adelante".

"Yo soy el máximo responsable de esto. El que manda, dirige, elige... igual tengo que elegir mejor. El jugador a veces lo hace bien a veces lo hace mal. Yo sé lo que se sufre en este tipo de campos como jugador. Me considero el máximo responsable y la persona que tiene que sacar esto adelante. Soy yo la persona que tiene que dar la cara".

"Olaza se hizo daño ayer en el entrenamiento"

Minuto a minuto

¡Final del partido!

Minuto 90. ¡Gol de Lucas Vázquez! Juego, set y partido para el Real Madrid. Hazard le dio la asistencia.

Minuto 86. ¡Casi marca Lucas Vázquez! Asenjo le ganó la partida al gallego en el mano a mano y luego Hazard no pudo precisar el disparo en el rechace.

Minuto 81. Entra Odriozola por Rodrygo.

Minuto 72. ¡Gol de Asensio! El balear logra la manita a pase de Rodrygo.

Minuto 68. Entran Vallejo y Ceballos por Alaba y Vinicius.

Minuto 67. ¡Anulado! El gol no sube al marcador. Queda invalidado por mano de Vinicius en el control.

Minuto 65. ¡Gol de Rodrygo! Gran control de Vinicius a un pase en largo y Rodrygo hace el quinto llegando desde atrás.

Minuto 64. Entra Hazard por Benzema.

Minuto 64. Amarilla para Iván Fresneda por una entrada sobre Vinicius.

Minuto 62. ¡Casi hace un golazo Rodrygo! Espectacular recorte del brasileño dentro del área para dejar sentado a su par y el lanzamiento posterior al palo corto lo repele el poste.

Minuto 56. ¡Asenjo evita el gol de Vinicius! Error de Fresneda, el brasileño le roba la cartera pero su disparo lo atrapa Sergio Asenjo.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda parte! Triple cambio de Pacheta. Se van Luis Pérez, Hongla y Roque Mesa y entran Kike Pérez, Óscar Plano y Aguado.

¡Descanso!

Minuto 40. ¡Casi hace otro Benzema! Gran disparo con rosca del francés que no ve puerta por poco.

Minuto 35. ¡Hat-trick de Benzema! Buen centro de Rodrygo y Benzema, en escorzo y de medio chilena, hace el 4-0. El Valladolid no existe.

Minuto 32. ¡Gol de Benzema! Gran recorte del francés y mejor tiro desde la frontal para poner el 3-0. El Real Madrid, sin piedad ante un Valladolid incapaz.

Minuto 31. ¡Asenjo salva el gol de Asensio! Se quedó solo el balear que intentó picar la pelota pero el meta del Valladolid le ganó la partida.

Minuto 29. ¡Gol de Benzema! Gran centro de Vinicius que la puso en el único hueco posible y muy bien el francés que creyó en esa pelota y se lanzó en plancha para cabecear. El Madrid pone tierra de por medio.

Minuto 24. ¡Asenjo evita el 2-0! Centro de Rodrygo, Benzema la controla como puede con el marcaje de El Yamiq y chuta pero el portero del Valladolid le gana la partida.

Minuto 21. ¡Gol de Rodrygo! Buena contra lanzada por Asensio y el brasileño cruza ante Asenjo para abrir el marcador.

Minuto 20. Partido insulso hasta ahora en el Bernabéu. Muy poquita cosa.

Minuto 11. ¡La tuvo ahora Monchu! Jugada por la izquierda que acaba con pase atrás que Monchu manda fuera por poco. Silbidos en el Bernabéu ante la pasividad de su equipo.

Minuto 10. ¡Al palo Rosa! La tuvo muy clara el Valladolid con un lanzamiento de su extremo izquierdo que desvió el palo. Ha salido algo dormido el Real Madrid.

Minuto 4. Cabeceó Tchouaméni un saque de esquina en el segundo palo pero su cabezazo no vio puerta.

Minuto 1. ¡Comienza el partido en el Bernabéu!

16:00 | Se retiran los futbolistas a vestuarios para recibir las últimas instrucciones previas al partido.

15:45 | Ya están ambos conjuntos calentando sobre el verde. Media hora para que arranque el duelo

15:30 | Saltan los porteros de ambos equipos a calentar al césped del Bernabéu

15:10 | Once confirmado del Real Valladolid

14:15 | Once confirmado del Real Madrid. Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Camavinga, Tchouaméni, Kroos, Asensio, Rodrygo, Vinicius y Benzema.

14:00 | Recordemos que en el Real Madrid ha habido una noticia de última hora: Antonio Rüdiger es baja por molestias en la rodilla izquierda y no estará ante el equipo blanquivioleta.

13:30 | Menos de 3 horas para que arranque el partido en el Santiago Bernabéu. Recordemos que el Real Madrid llega a este duelo a 15 puntos del Barcelona tras la victoria de los azulgranas anoche en Elche.

La previa de GOAL del Real Madrid vs. Valladolid de La Liga 2022-2023

El Real Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos 14 partidos contra el Real Valladolid en LaLiga (12V 2E), marcando en cada uno de ellos (34 goles en total, una media de 2,4 por choque). Su última derrota liguera ante los vallisoletanos data de noviembre de 2008 en el José Zorrilla (1-0).

El Valladolid no gana un partido como visitante ante el Real Madrid en LaLiga desde mayo del 2000 con Gregorio Manzano como técnico (0-1). Desde entonces, el conjunto blanquivioleta solo ha podido empatar en dos de sus 12 partidos fuera de casa ante el elenco madridista en la competición (10D).

El Real Madrid ha marcado en 44 de sus 45 partidos como local ante el Real Valladolid en LaLiga (113 goles, una media de 2,5 por duelo), fallando solo en mayo del 2000 (0-1 en el Santiago Bernabéu).

El Real Madrid ha perdido tres de sus 11 partidos en LaLiga en 2023 (5V 3E), cosechando tan solo una derrota menos que en todo el año pasado al completo (34P 24V 6E 4D).

El Real Valladolid ha sumado cuatro de sus últimos 12 puntos posibles como visitante en LaLiga 22/23 (1V 1E 2D), mismos puntos que en sus anteriores 11 encuentros fuera de la temporada (1V 1E 9D).

Solo el Bayern de Múnich (18,6) tiene un promedio de remates intentados por partido más alto que el Real Madrid (17,2) en las cinco grandes ligas de Europa esta temporada, pero los bávaros han anotado 21 goles más que los madridistas (72 por 51).

El Real Valladolid ha encajado 14 goles en los últimos 15 minutos de partido en LaLiga esta temporada, el registro más alto de cualquier equipo en la competición junto con el Cádiz.

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, solo ha marcado dos goles en sus últimos seis partidos en LaLiga y fue un doblete ante el colista Elche, tras haber anotado nueve goles en sus anteriores nueve encuentros ligueros.

El jugador del Real Valladolid, Cyle Larin, ha marcado cinco goles en tan solo ocho partidos en LaLiga, igualando el mejor comienzo goleador de un jugador del conjunto blanquivioleta tras los mismos encuentros en la competición en el siglo XXI, logrado por Ariza Makukula en la 03/04 (también cinco).

El técnico del Real Valladolid, Pacheta, ha perdido sus dos partidos en los banquillos ante el Real Madrid en LaLiga, pero los dos en casa (1-2 con el Huesca en febrero de 2021 y 0-2 con los vallisoletanos en diciembre de 2022).

PARTIDO Real Madrid vs. Valladolid FECHA Domingo, 2 de abril de 2023 ESTADIO Santiago Bernabéu HORARIO 16:15

¿Dónde ver en directo el Real Madrid vs. Valladolid?

ZONA CANAL HORARIO España DAZN DAZN LaLiga 16:15 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 11:15

CHI: 11:15

COL: 09:15 México SKY Sports 08:15

Alineaciones confirmadas del Real Madrid vs. Valladolid

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Camavinga; Tchouaméni, Kroos, Asensio; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Valladolid (5-3-2): Sergio Asenjo; Iván Fresneda, El Yamiq, Joaquín Fernández, Hongla, Luis Pérez; Monchu, Roque Mesa, Rosa; Sergio León y Gonzalo Plata