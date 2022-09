Real Madrid vs. Leipzig en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de Champions League 2022-2023

El uruguayo volvió a ser el mejor del equipo y marcó el gol clave para llevarse los tres puntos ante un combativo Leipzig

El Real Madrid logró su octava victoria en ocho partidos para comenzar a encarrilar la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo madridista se impuso por 2-0 a un combativo Leipzig gracias a otro soberbio tanto de Fede Valverde tras una gran jugada iniciada por Vinicius y a otro buen gol de Marco Asensio.

Todos los detalles del Real Madrid vs. RB Leipzig de la Champions League 2022-2023 pulsando aquí

El equipo blanco sufrió más que nunca en este arranque de temporada ante el cuadro de Marco Rose pero logró mantenerse serio en el partido y terminó llevándose la victoria gracias al tercer gol del charrúa en lo que va de temporada. El empate entre Shakhtar y Celtic deja a los blancos líderes en solitario de su grupo con seis puntos.

Cabe destacar también que Eden Hazard no jugó y que Asensio y Mariano fueron silbados por el público del Bernabéu cuando saltaron al terreno de juego.

Minuto 91. ¡Gol de Asensio! El balear se reivindica anotando el gol de la sentencia.

Minuto 90. Añaden cuatro minutos en el Bernabéu.

Minuto 85. Nuevo doble cambio de Ancelotti: entran Mariano y Ceballos y se van Rodrygo y Vinicius.

Minuto 81. Segundo cambio en el Real Madrid. Entra Kroos y se va Modric.

Minuto 79. ¡Gol de Fede Valverde! Gran jugada del Real Madrid. Vinicius se va por banda, recorta hacia dentro, la pone, Rodrygo la deja pasar y Valverde remata con la izquierda tras recortar para hacer el 1-0.

Minuto 76. ¡Providencial Carvajal! El lateral madridista se cruza a tiempo y evita un remate muy peligroso de Nkunku. El Real Madrid parecía tener maniatado al Leipzig, pero los alemanes han despertado en los últimos minutos.

Minuto 71. ¡La ha tenido Vinicius! Buena cabalgada de Valverde por la derecha, se la deja a Rodrygo y el centro del brasileño lo toca Valverde y el remate final de Vinicius lo ataja Gulácsi. Luego intentó una vaselina Asensio pero no tuvo éxito.

Minuto 63. Se marcha Camavinga y entra Marco Asensio.

Minuto 62. Sigue tocando en zona de tres cuartos el Real Madrid pero no logra encontrar portería. Va a entrar Asensio

Minuto 53. Jugadón de Vinicius que Rodrygo no puede terminar solventando. Domina el Madrid en esta segunda parte pero le faltan ocasiones.

Minuto 46. ¡Comienza el segundo acto!

Minuto 45. ¡Descanso! No añadió nada Marioni. Se mantiene el 0-0 en el luminoso

Minuto 42. Pide penalti Modric por una posible falta de Schlager. No lo decreta Marioni.

Minuto 40. ¡La tuvo Modric! Buena jugada del Real Madrid y el croata, tras amagar con chutar con la derecha, le pegó desde la frontal con la izquierda pero su disparo se fue rozando el palo de Gulácsi.

Minuto 37. ¡La ha tenido Rüdiger! Segunda jugada tras un córner y el alemán remata mal y no es capaz de encontrar portería. Si no era fuera de juego, y no lo era, era una ocasión clarísima.

Minuto 33. ¡Otra oportunidad que se le va a Nkunku! Buena jugada del Leipzig y el francés no llega a rematar el centro de Werner. Está jugando con fuego el Madrid.

Minuto 30. Igualdad en el Bernabéu. El Madrid tiene el balón pero el Leipzig no se amilana y sale a la contra con peligro

Minuto 18. ¡Lo intentó Forsberg! Ha comenzado bien el Leipzig en el Bernabéu. Hasta ahora le mantiene el pulso al campeón de Europa.

Minuto 13. Buena jugada entre Vinicius, Rodrygo y Valverde pero la defensa del Leipzig evita el remate del charrúa

Minuto 6. ¡Casi marca Nkunku! Salva Courtois al Real Madrid en el mano a mano

Minuto 1. ¡Arranca el partido en el Bernabéu!

20:55 | Saltan los jugadores al terreno de juego. ¡Suena el himno de la Champions en el Bernabéu!

20:45 | Se marchan los jugadores a vestuarios para recibir las últimas instrucciones previas al comienzo del partido

20:25 | Ya están los 22 protagonistas calentando sobre el césped del Bernabéu. Poco a poco se va llenando el estadio para el primer partido de Champions en el feudo madridista desde la remontada ante el Manchester City del pasado 4 de mayo

20:10 | Saltan a calentar los porteros de ambos equipos al césped del Santiago Bernabéu

19:50 | Once confirmado del RB Leipzig. Marco Rose sale con todo al Bernabéu

19:15 | Once confirmado del Real Madrid. Ancelotti apuesta por Rodrygo de delantero centro.



18:00 | Tres horas para que comience el partido. Por ahora se desconoce el once de Carlo Ancelotti, aunque no tardará mucho en saberse. Todo apunta a que Carvajal, Tchouaméni y Modric volverán a la alineación.

17: 15 | Menos de cuatro horas para que ruede la pelota en el Santiago Bernabéu. El vigente campeón vuelve al escenario donde se fraguó la decimocuarta la campaña pasada.

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Real Madrid y el RB Leipzig de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

La gran previa estadística de Goal del Real Madrid vs. RB Leipzig de la Champions League

El RB Leipzig será el 14º equipo alemán al que se enfrente el Real Madrid en competición europea. Los Blancos perdieron su anterior primer encuentro con un rival alemán, cayendo 0-2 ante el Wolfsburgo en abril 2016.

El RB Leipzig está invicto en sus tres partidos contra equipos españoles en competición europea hasta la fecha (2V 1E), uno de ellos en UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid - 2-1 en los cuartos de final de 2019-20 (empate a partido único en el Estádio José Alvalade de Lisboa).

El Real Madrid está invicto en sus últimos 11 partidos contra equipos alemanes en UEFA Champions League (7V 4E), mientras que ha marcado al menos dos goles en estos 11 partidos (27 en total). El último equipo alemán que le venció fue el Wolfsburgo en los cuartos de final en abril 2016 (2-0 en Wolfsburgo), aunque el Real Madrid ganaría después el partido de vuelta para pasar esa eliminatoria (3-0 en Madrid).

El RB Leipzig fue derrotado por el Shakhtar Donetsk en la última jornada de la UEFA Champions League (1-4). La única ocasión previa en la que perdieron sus dos primeros partidos de la fase de grupos en una misma temporada en la competición fue la temporada pasada, perdiendo los tres primeros con Jesse Marsch.

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti podría ganar su partido 100 en UEFA Champions League (actualmente lleva 99, sin contar un partido premiado en 2004-05), con lo que sería junto a Sir Alex Ferguson (102) el único entrenador en alcanzar las cien victorias en la competición.

El RB Leipzig nunca empate sin goles en la UEFA Champions League, con sus 31 partidos en la competición sin uno la mayor cantidad de cualquier equipo en la competición (14V 4E 13D).

Desde el inicio de la temporada pasada solo Kingsley Coman (26) ha generado más ocasiones de gol tras conducir la pelota (desplazándose más de 5+ con el balón) que Vinícius Júnior del Real Madrid en la UEFA Champions League (25 - 13 disparos, 12 ocasiones creadas). Además, es el jugador que más veces ha llevado el balón con un intento de remate en este periodo (53).

El delantero del RB Leipzig Christopher Nkunku estuvo involucrado en seis goles fuera de casa en la UEFA Champions League la temporada pasada (cinco goles, una asistencia) - en 2021-22 en general, solo Karim Benzema (8), Sébastien Haller (8) y Mohamed Salah (7) tuvieron más goles y asistencias combinados.

Hubo 33 pases ininterrumpidos en la construcción del gol de Eden Hazard contra el Celtic la pasada jornada; desde 2003-04 (desde que se tienen estos datos), solo se han marcado dos goles en la UEFA Champions League con una secuencia de pases más larga: Dejan Stankovic del Inter en 2010-11 (35 contra los Spurs) y Cristian Tello del Barcelona en 2013-14 (40 contra el Celtic).

Si juega en este partido, Luka Modric será el primer jugador de campo que juega con el Real Madrid con 37 años en la Copa de Europa/UEFA Champions League desde Ferenc Puskás en noviembre 1965 contra el Kilmarnock (38 años, 229 días).

PARTIDO Real Madrid vs. RB Leipzig FECHA Miércoles, 14 de septiembre ESTADIO Santiago Bernabéu, Madrid HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Real Madrid vs. RB Leipzig?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones 3 21:00 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 16:00;



CHI: 15:00;



COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones probables del Real Madrid vs. RB Leipzig

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Alaba; Modrić, Tchouameni, Camavinga; Valverde, Rodrygo, Vinícius Júnior

RB Leipzig (1-4-2-3-1): Gulácsi; Simakan, Diallo, Orbán, Raum; Haidara, Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; Werner