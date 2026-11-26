Real Madrid vs Deportivo Alavés: previa de LaLiga

Primera División - Jornada 14 28 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés este sábado en el Santiago Bernabéu en un partido de LaLiga en el que el equipo de Jose Mourinho buscará mantener su posición cerca de lo más alto de la tabla. El encuentro del día 28 comenzará a las 16:00 EST y a las 20:00 GMT.

El Real Madrid atraviesa un gran momento y persigue al Barcelona

El Madrid llega al fin de semana con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. La racha incluye un triunfo por 2-1 a domicilio ante el Barcelona el 25 de octubre y otro por 2-1 en casa frente al Celta de Vigo el pasado sábado.

El Bernabéu ha sido una auténtica fortaleza esta temporada. El Real Madrid ha ganado todos sus partidos en casa, con 25 goles a favor, y suma 12 puntos en la Champions League tras cuatro encuentros. Las cosas marchan bien para el gigante español. Vini Jr tuvo una destacada actuación tras salir del banquillo en el último partido de LaLiga, disputado entre semana, y ayudó a su equipo a remontar para vencer al Celta de Vigo por 2-1. Quizá sea el impulso que necesita el brasileño para dar un giro a una temporada hasta ahora decepcionante a nivel personal. También marcó entre semana en la goleada por 5-1 al PSV Eindhoven en la Champions League. Jude Bellingham destacó con un gol y una asistencia, mientras que el elegante mediapunta turco Arda Guler aportó dos asistencias.

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El Deportivo Alavés debe mejorar sus resultados fuera de casa

El Alavés, dirigido por Quique Sanchez Flores, llega a Madrid en novena posición. Ganó 3-1 al Deportivo de La Coruña en su último partido de liga, pero cayó por 6-1 ante el Barcelona a principios de mes. Por eso, tendrá que mejorar sus resultados frente a los equipos de primer nivel si quiere competir en el Bernabéu. Quizá sea un buen momento para ponerse a prueba en el emblemático estadio, ya que el Alavés lleva tres partidos invicto y ha marcado nueve goles en esa racha. Por otro lado, todavía no ha ganado fuera de casa en LaLiga esta temporada y el Bernabéu es un escenario difícil para lograr su primera victoria a domicilio.

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Datos clave y bajas por lesión

El Madrid ha ganado los últimos nueve enfrentamientos directos.

Carlos Espi ha marcado cuatro goles saliendo desde el banquillo para el Madrid en solo 62 minutos de juego, mientras que la estrella francesa Kylian Mbappe suma 17 goles en 17 partidos.

El atacante brasileño Rodrygo es baja de larga duración para el Madrid, pero su compatriota Endrick está cerca de volver tras un problema muscular.

El Alavés no ha dejado su portería a cero en sus últimos 13 partidos contra el Madrid.

Posibles onces

Madrid (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Camavinga; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Alavés (352): Sivera; Tenaglia, Koski, Otto; Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach; Boye, Martinez.

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