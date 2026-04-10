Real Madrid: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del Real Madrid en directo por televisión y en streaming?

Este año, los blancos competirán en La Liga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa.

Aquí podrás saber qué canales retransmitirán los partidos del Real Madrid.

¿Quién retransmite los partidos de los blancos en TV y en streaming?

¿Quién transmite los partidos de los blancos en TV y streaming?

La Liga vuelve a tener su hogar en Alemania este año en DAZN. El servicio de streaming posee los derechos exclusivos de retransmisión de la liga española en este país y retransmite todos los partidos del Real Madrid en directo y bajo demanda en su totalidad. Para acceder necesitas una suscripción de pago; la liga está incluida en todos los paquetes.

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La mayoría de los partidos de la Champions League se ven en DAZN. Solo el encuentro de martes se emite en Prime Video; el resto están en DAZN.

Por tanto, los partidos del Real Madrid se ven los miércoles en DAZN y los martes, en Prime Video.

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La Copa del Rey también está en DAZN, que mantiene los derechos hasta la temporada 2028/29.

¿Y la Supercopa? La retransmitirá Sportdigital FUSSBALL, servicio ya incluido sin coste en los paquetes de MagentaSport y DAZN.

Real Madrid: ¿Quién emite sus partidos en TV y streaming?