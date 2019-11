¿Real Madrid, Manchester United, la Argentina de Messi? Las opciones de Pochettino tras ser despedido del Tottenham

Los posibles destinos del entrenador sudamericano, cesado por los Spurs.

Que su abrupta partida o la caída de los Spurs al comienzo de la temporada 2019-20 no engañen a nadie. Mauricio Pochettino transformó el durante sus cinco años en el banquillo, y lo llevó a estar ocupando siempre un lugar entre los cuatro primeros clasificados de la Premier League. Incluso los ha guiado a la final de la Liga de Campeones.

Tal éxito, aunque no haya sido respaldado con títulos, no pasa desapercibido en el mundo del fútbol. El argentino se queda ahora sin trabajo, pero es poco probable que esté en el paro mucho tiempo más. Varios equipos mirarán al ex entrenador del , y Tottenham, atraídos por un factor clave: su capacidad para dejar a cada equipo que entrena en un estado notablemente mejor que cuando entró por primera vez.

El es un admirador confeso de Pochettino y, con José Mourinho, ex técnico de los Red Devils, tomando el banquillo de 'Poch' en el norte de Londres, podría haber un intercambio inesperado, aunque bastante retrasado.

Pochettino tiene la ventaja adicional de tener una relación cercana con el siempre influyente Sir Alex Ferguson. El de Santa Fe ha sido un candidato siempre para ese puesto, incluso cuando Ole Gunnar Solskjaer se esforzó por estabilizar el rumbo de su equipo. Pero puede que sea ya tarde para el argentino en Old Trafford.

Bajo una enorme presión en octubre, Solskjaer ha estabilizado su posición ya que los resultados han dado un giro al alza. Pochettino aún se ajusta al molde como futuro técnico del United, con su insistencia en promover a los jugadores jóvenes y jugar un fútbol ofensivo; pero es probable que el club tenga fe en el noruego con la promesa de hacer algunos fichajes para fortalecer el equipo en enero.

La perspectiva es casi idéntica en el , que, como el United, ve con buenos ojos los métodos de Pochettino. El club blanco también le contactó en 2018, cuando Zinedine Zidane renunció después de su tercer triunfo en fila en la Liga de Campeones, pero terminó contratando a Julen Lopetegui cuando Pochettino profesó su lealtad a los Spurs y rechazó la oferta.

“La situación fue difícil. El sueño de cada entrenador estaba en juego: hacerse cargo de uno de los clubes más grandes del mundo", reflexionó más tarde Pochettino sobre su negativa al Madrid. “Y tienes que decir que no".

“Tienes que decir que no y eso es tremendo, crea un conflicto interno. Sabes que si un entrenador quiere irse, se va, pero yo acababa de firmar una renovación [con los Spurs] y sentí que no podía hacerlo”.

El segundo ciclo de Zidane comenzó con turbulencias, pero el francés sigue siendo una leyenda del club en el Santiago Bernabéu. Salvo catástrofe, que sería una inesperada eliminación del Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones o en octavos de final, el puesto de Zizou está a salvo. Pero si deciden terminar su segunda etapa antes de tiempo, Pochettino seguramente sería el primer nombre en la lista del Madrid cuando le busquen un sucesor.

O tal vez el argentino considere regresar a su país de origen y finalmente asumir el desafío de entrenar a jugadores como Lionel Messi. Es poco probable: hace tan solo un mes, admitió en FIFA.com que ahora le "encanta participar del día a día, estar en el campo con mi cuerpo técnico y jugadores, tener partidos todas las semanas o cada tres días".

Eso no ha impedido que la Seleccion argentina le haga repetidas propuestas a Pochettino, más recientemente a raíz de su debacle en la Copa Mundial 2018, que dejó sin trabajo a Jorge Sampaoli. Finalmente se decidieron por el novato Lionel Scaloni para guiarlos a través de la tormenta y comenzar la muy necesaria regeneración del plantel Albiceleste.

no es el mejor equipo del mundo con Scaloni, pero el entrenador ha trabajado bien para introducir sangre nueva en un equipo envejecido y ha ganado el ferviente respaldo del vestuario, incluido el siempre influyente Leo Messi. Con contrato hasta 2022, su posición parece segura en este momento, mientras que Diego Simeone y Marcelo Gallardo también pueden desafiar a Pochettino como candidatos principales si el trabajo está disponible.

De todas las posibles publicaciones vinculadas con su nombre en este momento, una sobre todo podría destacarse, por la sencilla razón de que es el trabajo más probable para cuando llegue enero.

El Bayern de Múnich no tiene un entrenador permanente desde que Niko Kovac fuera despedido a principios de noviembre y Pochettino podría estar en la carrera. Justo en el Bayern, que en la actual le ganó 7-2 a los Spurs...

"Pochettino hizo un gran trabajo en el Tottenham durante años, tuvieron una gran consistencia y alcanzaron la final de la Liga de Campeones. Es un gran entrenador, pero no sé si es el adecuado para nosotros", dijo el mediocampista del Bayern Joshua Kimmich mientras estaba con la Selección de esta semana.

Informes en otros lugares sugieren que el director deportivo Hasan Salihamidzic también es un gran admirador del trabajo del argentino, aunque cualquier novedad tendrá que esperar hasta las vacaciones de invierno de la , ya que el entrenador interino, Hansi Flick, sigue haciéndolo bien. Curiosamente, si Pochettino quiere el trabajo, probablemente tendrá competencia en Erik ten Hag, el actual entrenador del , equipo al que el Tottenham eliminó épicamente en las semifinales de la Liga de Campeones el pasado mes de abril.

No hay prisa para que Pochettino vuelva al ruedo. Su reputación como uno de los entrenadores de élite de Europa se establece gracias a su trabajo con los Spurs, y se puede dar el lujo de esperar el trabajo que quiera. Ya sea el Bayern en los próximos seis meses, el United o el Madrid un poco más adelante o, en algún momento, la Selección argentina de Messi. Como sea, las opciones del entrenador de 47 años son muchas y buenas: ahora, todo lo que necesita es paciencia para hacer el mejor movimiento posible.