Reacciones del Japón vs. Selección España del Mundial Qatar 2022: declaraciones, ruedas de prensa, zona mixta y redes sociales

Repasamos todas las declaraciones de los jugadores y de Luis Enrique después del partido de la tercera jornada del grupo E en Qatar 2022.

La Selección España empezó su participación en el Mundial Qatar 2022 con una victoria brillante contra Costa Rica (7-0) y un empate frente a Alemania (1-1). Este jueves, el equipo de Luis Enrique cierra su participación en la fase de grupos ante Japón, que dio una de las grandes sorpresas en esta Copa del Mundo al debutar con una victoria frente al conjunto alemán.

Sergio Busquets: "No queríamos que pasara eso, nuestra intención era ganar. Pero a seguir, nos quedan los octavos contra Marruecos".

Álvaro Morata: "Es fútbol, ha sido increíble. Lo importante es que estamos en la siguiente fase, hay que analizar este partido. Todas las selecciones han pasado momentos complicados en los mundiales. Estamos en octavos, seguro que las selecciones que se han ido eliminadas firmaban pasar así. En el campo se ve todo muy rápido. Han sido cinco minutos que nos han metido dos goles. Lo veremos y estaremos más tranquilos y sacaremos conclusiones. Ahora es difícil. Ya no podemos tropezar porque te vas para casa".

Pau Torres: "El equipo ha empezado bien, la segunda parte nos han superado en motivación, intensidad, no nos puede volver a pasar, nos tiene que poner en alerta, nuestro trabajo hoy era ganar. Ha sido una jugada aislada y una jugada un poco polémica y nos han remontado. Se han encerrado bien y no hemos podido. Con nuestra forma de juego las ocasiones van a llegar. Esto nos va a hacer tener más ganas de superarnos. No estamos contentos por no conseguir ganar, nos daba igual que rival nos tocaba después".

Pedri: "Japón es una selección que mete mucha gente por dentro, mucha intensidad y es difícil encontrar el hombre libre cuando se ponen uno contra unoEs un partido que no nos esperábamos perder y es una pena. El mister nos dijo que tenían que tomar riesgos e ir arriba. Nos sorprenden con los dos goles, teníamos que darle más ritmo a la pelota y no lo hemos hecho. Sabíamos que estábamos fuera. Hemos tenido la suerte de pasar y ahora a por Marruecos. Nos han dado otra oportunidad, tenemos que ir con todo porque los partidos estos son a vida o muerte".

Luis Enrique: "Seguramente no tan buenas noches. No ha pasado nada, cinco minutos de descontrol total, de pánico, Si hubiesen necesitado hacernos dos más nos lo hubieran hecho. Cuando un equipo como Japón no tiene nada que perder se van arriba. La situación se ha controlado cuando Japón ha conseguido lo que quería. Hemos ido a por el gol y era muy difícil. Me fastidia mucho porque me hubiera gustado pasar como primero y ganando. No se me ha pasado nada por la cabeza. Autocrítica... el luto, el duelo lo pasaremos esta noche, no hay nada que celebrar. Hemos pasado como segundo. Tenemos que mostrar más contundencia en los que el equipo rival nos apriete. Rendirme no está en mi manual".