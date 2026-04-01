Reacciones de consternación ante el comportamiento de los aficionados durante el partido entre España y Egipto: «Irrespetuoso e inaceptable»

El martes por la noche, España disputó un partido amistoso contra Egipto (0-0). Durante el encuentro, el público mostró su peor cara, lo que provocó diversas reacciones de consternación en el mundo del fútbol.

En los vídeos se ve a los aficionados españoles coreando a voz en grito «Musulmán el que bote», lo que traducido libremente significa: «Y quien no salte, es musulmán». Esto lo confirman varios jugadores.

Así reaccionó el miércoles Lamine Yamal a través de Instagram ante el incidente. Indicó estar muy consternado, sobre todo porque él mismo también es musulmán. Calificó el comportamiento de «irrespetuoso e inaceptable».

«Ayer se escuchó en el estadio el cántico “quien no salte es musulmán”. Sé que iba dirigido al rival y no a mí personalmente, pero como musulmán lo considero irrespetuoso e inaceptable», comienza su declaración.

«Entiendo que no todos los aficionados son así, pero para aquellos que cantan este tipo de cosas: utilizar una religión como objeto de burla en el campo os convierte en ignorantes y racistas. El fútbol está pensado para disfrutarlo y animar, no para menospreciar a las personas por quiénes son o en qué creen», afirmó el jugador estrella del FC Barcelona.

También Pedri, su compañero en el Barcelona y en la selección nacional, se pronunció tras el partido sobre la situación. «Nosotros, como jugadores, también estamos consternados por esos cánticos», dijo. «No aceptamos ningún tipo de cánticos racistas. No nos lo esperábamos. Todos debemos colaborar para garantizar que esto no vuelva a suceder en los estadios».

El seleccionador Luis de la Fuente no pudo sino sumarse a estas declaraciones y calificó el comportamiento de «inaceptable». «Debemos identificar a esas personas violentas y expulsarlas de la sociedad. Cuanto más lejos estén, mejor», fue su veredicto.