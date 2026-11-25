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RB Salzburg vs. Ararat Armenia: hora de inicio

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 12:45 Red Bull Arena

El RB Salzburg recibe al Ararat Armenia en la Europa League. El partido se disputa en el Red Bull Arena de Salzburgo.

Los locales necesitan mantener el contacto con los equipos que les preceden en la fase de liga. El Salzburgo ocupa el 26.º puesto de la clasificación, lejos de donde al club le gustaría estar.

Sus últimos resultados han sido dispares. El domingo perdió 1-0 ante el Austria de Viena en la Bundesliga, después de haber ganado 4-3 al Sturm Graz a domicilio. En la Europa League, el equipo de Danny Röhl cayó por 0-2 frente al RSC Anderlecht en su último partido.

El Ararat Armenia llega en el 36.º puesto de la clasificación y tampoco ha sumado muchos puntos hasta ahora. Perdió 0-4 contra el AZ Alkmaar y 2-3 frente al Torreense.

En la competición nacional, al equipo de Tulipa le va mejor. El Ararat ganó recientemente al Van, al Gandzasar y al FC Noah en la liga armenia.

El Salzburgo quiere cambiar el rumbo ante su afición, mientras que el Ararat necesita puntos con urgencia. A continuación te contamos dónde ver el partido.

La actualidad de la semana: ¿cómo llegan RB Salzburg y Ararat Armenia?

El RB Salzburg suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales, sin ningún empate. En su encuentro más reciente, el 22 de noviembre, perdió 1-0 ante el Austria de Viena. Antes había ganado 5-1 al Austria Lustenau y 4-3 al Sturm Graz a domicilio. En total, el Salzburgo marcó 12 goles y encajó 9.

El Ararat Armenia también suma tres victorias y dos derrotas. En su último partido, el 20 de noviembre, ganó 2-1 al Van. Antes había vencido 3-0 al Gandzasar y había perdido contra el Torreense (2-3) y el AZ Alkmaar (0-4). Su balance goleador en esos cinco encuentros es de 9 a favor y 9 en contra.

RB Salzburg vs. Ararat Armenia: alineaciones

RB Salzburg vs. Ararat Armenia: estado de forma

RB Salzburg vs. Ararat Armenia: enfrentamientos directos

RB Salzburg vs. Ararat Armenia: clasificaciones