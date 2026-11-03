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La UEFA Champions League en televisión

RB Leipzig vs. Manchester City: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

El partido entre RB Leipzig y Manchester City comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

RB Leipzig vs. Manchester City hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?

El partido de la Champions League entre RB Leipzig y Manchester City se transmitirá en directo por DAZN. El encuentro estará disponible en streaming a través de la plataforma.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con RB Leipzig y Manchester City?

RB Leipzig llega al duelo con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, Leipzig venció por 2-0 a domicilio al Schalke 04 en la Bundesliga. Antes se había impuesto con claridad al Elversberg por 4-0. Las dos derrotas en ese periodo llegaron ante el Real Madrid (1-4 en la Champions League) y el Bayern de Múnich (1-6 en la Bundesliga). En total, Leipzig marcó doce goles y recibió doce en esos cinco encuentros.

Manchester City ganó dos y perdió dos de sus últimos cinco partidos oficiales, además de registrar un empate. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Brighton en la Premier League. Antes, el City derrotó con claridad al AEK Atenas por 5-1 en la Champions League. En total, el City marcó once goles y recibió seis en esos cinco partidos.

RB Leipzig vs. Manchester City: alineaciones

RB Leipzig vs. Manchester City: estado de forma

RB Leipzig vs. Manchester City: balance de enfrentamientos directos

RB Leipzig vs. Manchester City: las clasificaciones