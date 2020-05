Raúl Renderos, consciente que la exigencia en FAS es ser campeón

El defensor afirmó que existe presión y es obligación ser campeón con los tigrillos.

Raúl Renderos vivirá su segunda etapa en Club Deportivo FAS, tras estar un año afuera, en el cual jugó para Isidro Metapán y se convirtió en pieza clave del equipo de Víctor Coreas al anotar muchos goles y defender.



Sobre el tiempo que estuvo con los jaguares, el zaguero indicó: “Fue una experiencia bonita porque el Metapán es un equipo serio, que respeta al jugador. Siento que me fue bien y en el primer tiempo tuve un buen desempeño y me ayudó a volver a la selección”.



También está consciente que debe de ganar el campeonato con FAS, objetivo que no pudo lograr en la primera etapa: “Ganar el título. Ya todos lo saben y es una exigencia que nos hemos puesto nosotros mismos. Todos los fasistas lo deseamos y el torneo será difícil”.