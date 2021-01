Raúl García Escudero: Más duro que los clavos de un ataúd

Raúl García Escudero (Pamplona, Navarra, , 11 de julio de 1986), no es el comandante de los ejércitos del Norte, ni el fiel servidor del verdadero emperador, Marco Aurelio, ni el padre de un hijo asesinado, ni el marido de una mujer asesinada y tampoco es un tipo movtivado por alcanzar su venganza, en esta vida o en la otra. Y sin embargo, aunque la vida le deparó la profesión de futbolista, vive empeñado en demostrar que lo que hacemos en la vida, tiene un eco enla eternidad. Cada vez que se enfunda la camiseta del , como antes con la del Atleti y también la de , Raúl libra su particular batalla. A su sueñal, ira y fuego. Si el fútbol es el mejor relato para comprender la vida, la de este navarro que bien podria haber sido gladiador se corrresponde con la de un guerrero amado y odiado, bendito y maldito, admirado y temido. Dicen sus detractores que en su equipo, nunca. Y dicen sus partidarios que, en su equipo, siempre. 'Guarro', dicen. 'Gladiador', decimos.

Un cabezazo desde su casa, un remate inverosímil de tijera, un forcejeo en el área, una protesta acalorada y la famosa falta al límite del reglamento. Nada de lo que hace Raúl García deja indiferente. Venerado por los que le disfrutan entre sus filas y detestado por los que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, el navarro no necesita abogados defensores para pleitear sus cuitas. A Raúl le defienden sus números. Se ha convertido ya, mal que les pese a los que siempre le sufren, en el primer centrocampista que alcanza la mítica barrera de los 100 goles en Liga, deglosados en 20 dianas con Osasuna, otras 26 con el y otras 54 con la camiseta del Athletic Club. Leyenda. Pero eso es lo de menos.

Lo de más en este navarro que rompió el molde cuando nació es todo aquello que no se ve en una cámara de televisión y no se cuenta en los platós. Los intangibles de Raúl son los que le engrandecen por encima de loas y críticas desmasuradas. Es un ejemplo para los que empiezan, un líder que ejerce, alguien que no va por la vida dándose aires de Ministro de Asuntos Exteriores, que conoce su oficio, que ama su profesión y se sacrifica en favor del bienestar del equipo. Un tipo que no necesita jabón, que no vive de las etiquetas y que no vende humo. Un tío humilde, sencillo y hasta tímido. Dentro del campo no hace prisioneros y fuera sólo tiene amigos. Un tío del barrio. Uno de los nuestros. Un futbolista. Un hombre. Un gladiador embutido en una camiseta empeñado en demostrar que lo que se hace en la vida tiene un eco en la eternidad. Es Raúl García Escudero. Más duro que los clavos de un ataúd.

Rubén Uría