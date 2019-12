Raúl Cáceres volvió para quedarse en Cerro Porteño

El lateral paraguayo cumplió su ciclo en el Vasco Da Gama y ahora quiere ganarse un lugar en el equipo de Chiqui Arce.

Tras su paso por el fútbol brasileño, el lateral derecho Raúl Cáceres retorna a Cerro Porteño para encarar la temporada 2020. El futbolista azulgrana se mostró entusiasmado, a pesar de lamentar el no haber tenido un poco más de oportunidad en su último equipo.

“En no se me dio la continuidad como yo quería y tuve la oportunidad de volver al club. Cerro es mi casa y me siento muy contento", dijo el futbolista a la AM730 de Asunción.

Cáceres indicó que la intención de la directiva del Ciclón es contar con él para el año que viene. “Hablé con un dirigente de Cerro y me hizo saber que quieren contar conmigo el año que viene. Me estaría presentando a finales de mes", expresó el jugador que se encuentra disfrutando de sus vacaciones.

En lo personal, Cáceres califica como positiva la experiencia en Brasil y asegura que encontrarán a un futbolista diferente. “Mejoré bastante, el fútbol brasileño es muy rápido, muy dinámico", afirmó.

Raúl Cáceres, de 28 años, fue adquirido por Cerro Porteño en el año 2016 procedente de Sol de América y aún pertenece a los registros del Ciclón de Barrio Obrero.