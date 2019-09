Sergio Ramos: "Aunque a algunos nos quieran retirar, nos quedan muchos años de fútbol"

El capitán cumplió 167 encuentros con España, empató a Casillas y dijo que espera llegar a los 200.

Sergio Ramos jugó este domingo ante las Islas Feroe y llegó a 167 partidos con la Selección española, igualando el récord de Iker Casillas. Además, se quedó a sólo nueve del récord europeo, propiedad del italiano Gigi Buffon, y a sólo 17 del récord mundial, que pertenece al egipcio Ahmed Hassan. Después del 4-0 de La Roja, el capitán habló para los medios de comunicación y aseguró que su objetivo es "llegar a los 200" compromisos vestido de rojo.

"Me encuentro bien, sigo teniendo ilusión para seguir viniendo a la Selección. El objetivo son 200, no sólo superar al egipcio", sentenció Ramos ante los microfónos de la prensa.

"Uno nunca sueña con algo que está tan lejos, más cuando se trata de fútbol, que pasan muchas cosas. Me gusta disfrutar año tras año, y a raíz de ello ya se verá. Soñaba con ser campeón y lo pude disfrutar. Y aunque a algunos nos quieran retirar, nos quedan muchos años de fútbol. No sólo a mí, sino a varios que tenemos de 30 años para arriba", agregó.

Consultado por si le desgasta llevar los brazaletes del y de la Selección, Ramos comentó: "El brazalete no me desgasta. Es una responsabilidad, pero lo llevo con la seriedad que requiere. A veces te gusta desconectar y apagar el móvil, pero por lo demás me siento orgulloso. Representar a tu selección y al mejor club del mundo es un honor".