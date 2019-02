Ramos: "Si quería forzar la sanción, lo hacía en fase de grupos"

"Me sorprende mucho todo esto. Yo me refería a forzar la falta, una falta que era inevitable; no a forzar la tarjeta", dice el capitán del Real Madrid

Un día después de que la UEFA le abriera expediente por la amarilla vista el miércoles contra el Ajax, en la ida de los octavos de final de la Champions League, Sergio Ramos volvió a defenderse. Esta vez lo hizo en declaraciones realizadas al diario Marca, donde aseguró que él no quiso forzar la tarjeta, sino la falta.

"Me sorprende mucho todo esto. Yo me refería a forzar la falta, una falta que era inevitable; no a forzar la sanción", empezó diciendo.

Consultado sobre si sabía que se arriesgaba a una tarjeta que implicaba una sanción, contestó: "Sí, pero no tuve alternativa. Era un contragolpe muy peligroso en el minuto 88, con un partido abierto y la eliminatoria también. Por eso dije que mentiría si dijera que no sabía que acarreaba sanción, del mismo modo que sabía que no tenía otra opción que hacer la falta. Y a eso me refería cuando dije que en el fútbol hay que tomar decisiones complicadas".

"Si yo hubiera querido forzar una sanción, pude haberlo hecho en la fase de grupos, en el partido contra la Roma porque ya estábamos clasificados como primeros de grupos y el último partido, contra el CSKA, era intrascendente. Por cierto, un partido para el que yo no fui convocado", finalizó.

Faltaba apenas un minuto para cumplir el tiempo reglamentario cuando el defensa del Real Madrid recibió tarjeta por una falta contra Dollberg. Una cartulina que le impide jugar la vuelta, pero que le permitirá estar 'limpio' para los cuartos de final.

"Bueno, sí, para que te voy a engañar. La verdad que viendo el resultado es algo que tenía presente. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así", había dicho Ramos en primera instancia, admitiendo que la amarilla fue premeditada. Luego rectificó sus palabras y aclaró sus dichos en zona mixta.

Así las cosas, el máximo organismo europeo estudiará el caso a partir del 28 de febrero, una semana después de que hubieran terminado todos los partidos de la ida. La UEFA llevará a cabo una investigación basada en las declaraciones de Ramos tras el partido y estudiará las imágenes, decidiendo si sanciona o no al capitán del Real Madrid, a quien podrían caerle dos partidos de sanción, perdiéndose la vuelta contra el Ajax y un hipotético partido de ida de cuartos de final.

"Se inició una investigación disciplinaria basada en el Artículo 31 (3) del Reglamento Disciplinario de la UEFA en relación a las declaraciones hechas por el jugador del Real Madrid Sergio Ramos en el partido mencionado anteriormente. La información con respecto a esta investigación se pondrá a disposición a su debido tiempo", asegura el órgano rector.

Unas imágenes emitidas este jueves por GOL ponen en duda aquella rectificación del ex jugador del Sevilla. Y es que, después del 1-2 conseguido por Marco Asensio, se lo puede ver a Ramos mirar al banquillo y hablar con Modric y Nacho. "Tarjeta", dice Sergio. Enseguida, mira al banquillo, hace el gesto con la mano, silba y pregunta: 'Tarjeta, ¿la busco?'.

Cabe recordar que, en diciembre de 2017, el lateral derecho titular del Real Madrid, Dani Carvajal, recibió una sanción de dos partidos de la UEFA luego de que forzara deliberadamente una tarjeta. Entonces, se consideró que Carvajal había perdido tiempo en el último minuto de la victoria del Madrid por 6-0 sobre el equipo chipriota Apoel Nicosia, queriendo perderse el último partido de la fase de grupos contra el Borussia Dortmund, ya que los españoles ya se habían clasificado para los octavos de final.